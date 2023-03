कैंपा कोला के नए अवतार के साथ कोका कोला को टक्कर देने उतरी रिलायंस

कंपनी का कहना है कि इस ब्रांड का लॉन्च घरेलू भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने की कंपनी की रणनीति का हिस्सा है. कंपनी का दावा है कि इन ब्रैंड की न केवल एक समृद्ध विरासत है, बल्कि अपने अनूठे स्वाद के कारण भारतीय उपभोक्ताओं के साथ गहरा जुड़ाव भी रहा है.

आरसीपीएल के प्रवक्ता ने कहा, “कैम्पा को उसके नए अवतार में पेश करके, हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रतिष्ठित ब्रांड लोगों को पसंद आएगा और बेवरेज सेगमेंट में एक नया उत्साह पैदा करेगा. ब्रांड और ताज़ा स्वाद युवा उपभोक्ताओं को पसंद आएगा. तेजी से विकसित हो रहे भारतीय बाजार में खपत के अधिक अवसर आने के साथ, हम कैंपा को वापस लाने के लिए वास्तव में उत्साहित हैं, जो हमारे एफएमसीजी व्यवसाय के विस्तार के लिए एक कदम है.

50 साल की समृद्ध विरासत के साथ, कैम्पा इस गर्मी में भारतीय उपभोक्ताओं को "द ग्रेट इंडियन टेस्ट" पेश करने के लिए तैयार है. कैंपा रेंज के तहत पांच प्यास बुझाने वाले पैक की पेशकश की जाएगी. एक 200 मिलीलीटर तत्काल खपत पैक, 500 मिलीलीटर और 600 मिलीलीटर ऑन-द-गो शेयरिंग पैक और 1,000 मिलीलीटर और 2,000 मिलीलीटर घरेलू पैक उपलब्ध होंगे.

कंपनी का कहना है कि आरसीपीएल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से शुरू होकर पूरे भारत में अपने कोल्ड बेवरेज पोर्टफोलियो का रोल-आउट किया है, जो किफायती मूल्य बिंदुओं पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं को मूल्य और पसंद की पेशकश के कंपनी के समग्र दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है.

Listen to the latest songs , only on JioSaavn.com

इस लॉन्च के साथ, आरसीपीएल अपने बहुमुखी एफएमसीजी पोर्टफोलियो को और मजबूत करता है. इसमें सोस्यो हजूरी के हेरिटेज ब्रांड, लोटस चॉकलेट्स की कन्फेक्शनरी रेंज, श्रीलंका के प्रमुख बिस्किट ब्रांड मालिबन के साथ-साथ इंडिपेंडेंस और गुड लाइफ सहित अपने स्वयं के ब्रांडों के तहत दैनिक आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं.

Featured Video Of The Day

First cricketer to be given out by a 3rd umpire