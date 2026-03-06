विज्ञापन
संसद का बजट सत्र: BJP ने लोकसभा के अपने सभी सांसदों के लिए क्यों जारी किया व्हिप, जान लीजिए 

बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल न होने का फैसला किया था. विपक्षी दल बीते कुछ समय से ओम बिरला पर लगातार सत्तापक्ष की तरफ अपना झुकाव रखने का आरोप लगा रहे हैं.

बजट सत्र के दूसरे चरण में कई अहम प्रस्ताव हो सकते हैं पेश
नई दिल्ली:

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आगामी सोमवार (9 मार्च) से शुरू होने जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस सत्र के पहले दो दिनों को लेकर अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है. BJP की तरफ से जारी इस व्हिप में कहा गया है कि लोकसभा में उसके सभी सांसद 9 और 10 मार्च को होने वाली कार्रवाई के दौरान मौजूद रहें. बताया जा रहा है कि आगामी सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. BJP ने सांसदों से कहा है कि वो बताई गई तारीख पर पूरे दिन सदन में रहें. सांसदों को बताया गया है कि 9 और 10 मार्च को कुछ अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी आ सकता है, ऐसे में सभी बीजेपी सांसदों का सदन में होना जरूरी है.

 

आपको बता दें कि बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल न होने का फैसला किया था. गौरतलब है कि विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं और सत्तापक्ष के पक्ष में झुकाव दिखा रहे हैं. हालांकि, लोकसभा में संख्या बल को देखते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक तौर पर अधिकतर प्रतीकात्मक माना जा रहा है, क्योंकि इसके पारित होने की संभावना बेहद कम है.

10 फरवरी को विपक्षी दलों ने संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि यह नोटिस दोपहर 1 बजकर 14 मिनट पर लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 94सी के अंतर्गत औपचारिक रूप से जमा किया गया था. 

