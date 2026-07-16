Breaking News LIVE: सरकार ने डीजल और जेट फ्यूल के एक्‍सपोर्ट पर लगने वाला विंडफॉल टैक्‍स बढ़ा दिया है. हालांकि पेट्रोल के एक्‍सपोर्ट पर लगने वाला टैक्‍स कम कर दिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक होगी. सरकार ने मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. उससे पहले एनडीए के फ्लोर लीडर्स की भी बैठक होगी. सरकार कई महत्वपूर्ण बिल लाने जा रही है.

मालेगांव में पवारवाड़ी पुलिस ने गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात देसी पिस्तौल और आठ ज़िंदा कारतूस ज़ब्त किए हैं. इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और पुलिस ने बताया है कि हिफजुर्रहमान मोहम्मद इदरीस इस गैर-कानूनी हथियार नेटवर्क का मास्टरमाइंड है.

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