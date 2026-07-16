Breaking News LIVE: सरकार ने डीजल और जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है. हालांकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स कम कर दिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक होगी. सरकार ने मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. उससे पहले एनडीए के फ्लोर लीडर्स की भी बैठक होगी. सरकार कई महत्वपूर्ण बिल लाने जा रही है.
मालेगांव में पवारवाड़ी पुलिस ने गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात देसी पिस्तौल और आठ ज़िंदा कारतूस ज़ब्त किए हैं. इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और पुलिस ने बताया है कि हिफजुर्रहमान मोहम्मद इदरीस इस गैर-कानूनी हथियार नेटवर्क का मास्टरमाइंड है.
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भारत की पहली हाइड्रोजन-पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन-पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. यह रेलवे सेक्टर में साफ़-सुथरी और टिकाऊ मोबिलिटी को अपनाने की दिशा में एक अहम कदम होगा.
मॉनसून सत्र को लेकर सरकार बनाएगी रणनीति
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक होगी. सरकार ने मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. उससे पहले एनडीए के फ्लोर लीडर्स की भी बैठक होगी. सरकार कई महत्वपूर्ण बिल लाने जा रही है.
मालेगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई
मालेगांव में पवारवाड़ी पुलिस ने गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात देसी पिस्तौल और आठ ज़िंदा कारतूस ज़ब्त किए हैं. इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस ने बताया कि हिफजुर्रहमान मोहम्मद इदरीस इस गैर-कानूनी हथियार नेटवर्क का मास्टरमाइंड है. गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई-आगरा हाईवे पर ओवरी नाला इलाके में जाल बिछाकर यह कार्रवाई की गई.
पेट्रोल पर टैक्स घटा, डीजल पर 8.5 रुपये बढ़ गई एक्सपोर्ट ड्यूटी
क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच एक बार फिर सरकार ने डीजल और जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है. हालांकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स कम कर दिया है.
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, डीजल के एक्सपोर्ट पर 8.50 रुपये/लीटर टैक्स बढ़ाया गया है, जबकि जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर 7.50 रुपये प्रति लीटर टैक्स बढ़ाया गया है. वहीं पेट्रोल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में 1.50 रुपये की कटौती की गई है. नई दरें आज 16 जुलाई, गुरुवार से लागू हो गई हैं.