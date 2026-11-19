Breaking News & LIVE Updates: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शिकागो में कहा कि विपक्ष चुनावों का बहिष्कार नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे भारतीय जनता की नजर में पूरी चुनावी प्रक्रिया की प्रमाणिकता खत्म हो जाएगी. हम लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करना नहीं चाहते. इसलिए हमारी रणनीति है कि जो हो रहा है, हम उसका पर्दाफाश करें, जब तक लोगों को एहसास हो कि पूरी व्यवस्था बिखर चुकी है.

इस्लाम जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा और 2035 तक ईसाई धर्म को पीछे छोड़ देगा. Pew रिसर्च सेंटर की नई स्टडी में मुस्लिम आबादी में संभावित रूप से बढ़ोतरी का आकलन किया गया है. स्टडी के मुताबिक, 2070 तक भारत की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 79% से घटकर 76% रह जाएगी, जबकि मुसलमानों की हिस्सेदारी 15% से बढ़कर 20% हो जाएगी.

बांग्लादेश में एक बार फिर से अशांति का माहौल है और गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं. शेख हसीना की वापसी के समर्थन में बड़ी संख्या में गारमेंट वर्कर्स सड़कों पर उतर आए. हिंसा और राजनीतिक टकराव फिर शुरू हो गया है. आधी रात को ढाका में कई जगहों पर बम धमाके किए गए.

भारतीय मौसम विभाग मुताबिक, 18 नवंबर की रात साढ़े ग्यारह बजे चक्रवाती तूफान 'अक्वान' पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में था. और यह 20 नवंबर की दोपहर तक नरसापुर और पुरी के बीच उत्तर आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिण ओडिशा के तटों को पार कर सकता है.

देश-दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए इस LIVE पेज पर बने रहें.