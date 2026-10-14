Delhi Protest LIVE Updates: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है. विपक्षी पार्टियों से लेकर सिविल सोसायटी ग्रुप तक सड़क पर उतर कर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस्तीफे की मांग रहे हैं. 12 अक्टूबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक का मार्च निकाला गया. 13 अक्टूबर को राहुल गांधी ने अपने आवास इंडिया ब्लॉक के नेताओं के हाई-टी का आयोजन किया. इसमें छात्र संगठन AISA की प्रेसिडेंट नेहा बोरा भी शामिल हुईं और उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ अपनी बात रखी.

इसके अलावा, यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी देर शाम नेहा बोरा के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की और उनकी तारीफ की.

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते वक्त हिरासत में लिया गया. बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई.

DCP सचिन शर्मा के मुताबिक, शुरुआत में कुल 14 सीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था. 11 लोगों को रिहा कर दिया गया है. आशुतोष रांका, सौरभ दास और अजिंक्य को आज यानी 14 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाएगा.

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