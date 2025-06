दुनिया में घूम-घूमकर कहो ना प्यार है नहीं बोल रहे...BJP सांसद ने लंदन में अपने धांसू भाषण से पाक को धो डाला

ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को मुहंतोड़ जवाब देने के बाद अब भारत की तरफ से वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के प्रयास जारी हैं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद समिक भट्टाचार्य ने लंदन में भारतीय उच्चायोग में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को जमकर सुनाया.

भट्टाचार्य ने कहा कि आज भारत किसी के दरवाजे पर कटोरी लेकर नहीं खड़ा है. हम पूरे विश्व भर में घूम रहे हैं. हम Europe में आकर किसी का दरवाज़े में नहीं बोल रहे हैं कहों ना प्यार है, कहो ना प्यार है? हम लोग किसी का भीख मांगने के लिए इधर नहीं आए हैं. हम लोग यही उसको चेतावनी देने के लिए आए हैं सचेत करने के लिए आए जो आज हमारा साथ हो रहा है कल तुम्हारा साथ भी वही होने वाला है कितना खून बहेगा कितना खून तुम लोग बहाओगे? हमारी आबादी 140 करोड़ की है.

#WATCH | London, UK | BJP MP Samik Bhattacharya says, "We are not at the doors of anyone with a begging bowl... We are here to alert all that what is happening with us will happen to you tomorrow... Countries change their stance to sell ammunition; they preach to us about… pic.twitter.com/pONoy6kjHi