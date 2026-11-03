बिहार में टिकट की दावेदारी लेकर पहुंचे थे भाजपा नेता, संजीव बालियान के घर हार्ट अटैक से हुई मौत

मुजफ्फरनगर में मंगलवार को एक ऐसी घटना हुई जिसने भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया. भाजपा नेता राजवीर कश्यप की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई. वह चरथावल विधानसभा सीट से भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और इसी सिलसिले में पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे.

बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय राजवीर कश्यप अपने 15 से 20 समर्थकों के साथ पहले भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी के आवास पहुंचे थे. वहां मुलाकात के बाद वह पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान के नई मंडी क्षेत्र स्थित आवास पर पहुंचे. उनका उद्देश्य आगामी चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी और राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करना था.

बाथरूम में अचानक बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार संजीव बालियान के आवास पर मौजूद रहने के दौरान राजवीर कश्यप बाथरूम गए थे. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने जब उन्हें असहज स्थिति में देखा तो तुरंत मदद के लिए दौड़े.

स्थिति गंभीर होने पर उनके समर्थकों ने उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है.

एक दिन पहले भी हुई थी मुलाकात

स्थानीय लोगों के अनुसार राजवीर कश्यप टिकट की तैयारियों में सक्रिय थे. बताया जा रहा है कि उन्होंने एक दिन पहले संजीव बालियान के भाई से भी मुलाकात की थी. इसके बाद मंगलवार को वह समर्थकों के साथ सीधे बालियान के आवास पहुंचे थे.

क्षेत्र में शोक की लहर

राजवीर कश्यप मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव लच्छेड़ा के निवासी थे. उनकी अचानक मौत की खबर फैलते ही समर्थकों और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई. घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं. संजीव बालियान के आवास पर हुई इस अप्रत्याशित घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है.

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