AI समिट में शामिल होंगे बिल गेट्स, नाम हटाए जाने की अटकलों के बीच गेट्स फाउंडेशन की सफाई

भारत में चल रहे India AI Impact Summit को लेकर सोमवार को तब भ्रम की स्थिति बन गई जब समिट की आधिकारिक वेबसाइट से बिल गेट्स का नाम प्रमुख प्रतिभागियों की सूची से हटा दिया गया. हालांकि, मंगलवार सुबह गेट्स फाउंडेशन ने स्पष्ट किया कि बिल गेट्स गुरुवार को कीनोट एड्रेस देंगे और उनका कार्यक्रम पहले जैसा ही है.

NDTV ने दोपहर 12:15 बजे AI समिट की आधिकारिक वेबसाइट चेक की. इस दौरान गेट्स का नाम वक्ताओं की मुख्य सूची में नहीं दिखाई दे रहा था.

हालांकि 19 फरवरी के कीनोट स्पीकर के रूप में उनका नाम अब वेबसाइट पर दिख रहा है.

AI समिट का दूसरा दिन आज

बता दें कि दिल्ली में AI समिट का आज दूसरा दिन है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट के दूसरे दिन विज्ञान और तकनीक के जनहित में उपयोग पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता विज्ञान को समाज के लिए उपयोगी बनाती है, और यह समिट इसी दिशा में चर्चा का मंच है.

कल हुई थी AI समिट की शुरुआत

सोमवार को समिट के पहले दिन पीएम मोदी ने जिम्मेदार और समावेशी AI की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, एक्सपो का उद्घाटन किया और विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और टेक विशेषज्ञों से बातचीत की.

दुनियाभर से दिल्ली में जुट रहे कई दिग्गज

गौरतलब है कि इस AI समिट में शामिल होने के लिए दुनियाभर से कई मेहमान जुट रहे हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी इस समिट में शामिल हो रहे हैं. वे भारत‑फ्रांस के AI सहयोग और संभावित मल्टी‑बिलियन डॉलर राफेल डील पर चर्चा करेंगे. दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय‑वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे.

ब्राजील के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल

इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला द सिल्‍वा भी इस AI समिट में हिस्सा लेंगे. ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनैसियो लूला द सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे. यह दौरा भारत‑ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक तालमेल, टेक्नोलॉजी सहयोग और ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज के संदर्भ में यह यात्रा बेहद अहम है.