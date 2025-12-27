बिहार में पकड़ में आया शराब तस्करी का 'नायाब' तरीका, शर्ट में रखकर दिल्ली ले भेजी गई शराब बरामद,देखें वीडियो

नए साल के जश्न से पहले बिहार में बड़ी मात्रा में शराब पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन पुलिस और आम लोगों की सतर्कता से तस्कर सफल नहीं हो पा रहे हैं. बिहार के कई जिलों से दूसरे राज्यों से तस्करी कर लाई जा रही शराब पकड़ी गई है.ऐसा ही कुछ मामला मुजफ्फरपुर में भी सामने आया है.यहां शराब कारोबारियों का हैरतअंगेज कारनामा देखने को मिला है. उत्पाद विभाग की टीम ने शर्ट के पार्सल के अंदर से विदेशी शराब की 240 बोतलें बरामद की हैं. पुलिस ने शराब तो बरामद कर ली है. लेकिन कोई शराब तस्कर गिरफ्तार नहीं हुआ है. शर्ट के पार्सल में शराब भरकर दिल्ली से भेजी गई थी.

क्या है पूरा मामला

उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार को अहियापुर थाना क्षेत्र के पुरानी मोतिहारी रोड में स्थित एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की उनके ट्रांसपोर्ट में शर्ट का एक पार्सल पहुंचा है. ट्रांसपोर्टर ने इस पार्सल को संदेहास्पद बताया था. सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की एक विशेष टीम पुरानी मोतिहारी रोड स्थित श्री आजाद ट्रांसपोर्ट पर पहुंची. वहां शर्ट के पार्सल की खेप आई हुई थी.उत्पाद विभाग की टीम ने जब उस पार्सल की जांच की तो वे दंग रह गए. बारीकी से पार्सल के अंदर रखे गए शर्ट की जांच की गई तो उसके अंदर से विदेशी शराब निकलने लगी. इसके बाद पूरे पार्सल को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त कर लिया. जांच में पार्सल की बिल्टी भी जाली निकली. इससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि शराब भेजी किसने है और मुजफ्फरपुर में वह मिलने किसे था. अब उत्पाद विभाग पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया की ट्रांसपोर्ट से मिली सूचना के आधार पर कारवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट में पहुंची शर्ट के पार्सल से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया है. टीम मामले की विस्तार से जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

