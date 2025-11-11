विज्ञापन
विशेष लिंक

Bihar Exit Polls: Chanakya Strategies के पोल में NDA या महागठबंधन में किसको बहुमत, जानें

बिहार चुनाव के एग्ज़िट पोल नतीजों में चाणक्य स्ट्रैटेजीज़ ने दिलचस्प तस्वीर पेश की है. सर्वे के मुताबिक, राज्य में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन (MGB) भी मजबूत चुनौती दे रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar Exit Polls: Chanakya Strategies के पोल में NDA या महागठबंधन में किसको बहुमत, जानें
  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दो चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, और परिणाम 14 तारीख को घोषित होंगे
  • इस बार बिहार में रिकॉर्डतोड़ मतदान हुआ, जिसमें मतदाताओं की भागीदारी काफी अधिक रही है
  • चाणक्य स्ट्रैटेजीज़ के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को विधानसभा में बढ़त मिलने का अनुमान है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार चुनाव 2025 में दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही राज्य का विधानसभा चुनाव पूरा हो गया. अब सभी नेताओं की किस्मत वोटिंग पेटी में बंद है, जिसका परिणाम 14 तारीख को आएगा. इस बार दोनों चरणों में बिहार के वोटर्स ने जमकर भागीदारी की. यही वजह रही कि बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग हुई. अब एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आने लगे हैं. जिनमें से ज्यादातर एग्जिट पोल में जहां एनडीए को साफ बहुमत दिखाया जा रहा है. वहीं तेजस्वी के अगुवाई वाले महागठबंधन की हालत अच्छी नहीं दिख रही है.

चाणक्य स्ट्रैटेजीज के पोल के क्या नतीजे

बिहार चुनाव के एग्ज़िट पोल नतीजों में चाणक्य स्ट्रैटेजीज़ ने दिलचस्प तस्वीर पेश की है. सर्वे के मुताबिक, राज्य में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन (MGB) भी मजबूत चुनौती दे रहा है.

एग्ज़िट पोल के अनुमान:

  • NDA: 130 से 138 सीटें
  • महागठबंधन (MGB): 100 से 108 सीटें
  • जन सुराज पार्टी (JSP): 0 सीट
  • अन्य दल: 3 से 5 सीटें

इन आंकड़ों से साफ है कि मुकाबला बेहद करीबी है, लेकिन एनडीए बहुमत के करीब ही पहुंच सकता है. ऐसे में महागठबंधन को सत्ता तक पहुंचने के लिए छोटे दलों का समर्थन जरूरी होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election Result Exit Poll 2025, Bihar Poll, Chanakya Strategies Bihar Exit Poll, Bihar Election
Get App for Better Experience
Install Now