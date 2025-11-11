Bihar Exit Poll: बिहार में NDA की आरामदायक बढ़त, महागठबंधन पीछे; किसे मिली कितनी सीटें

- बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में रिकॉर्डतोड़ मतदान हुआ और मतदाताओं की भागीदारी अधिक रही
- दैनिक भास्कर एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को बहुमत मिलने की संभावना है और वह 145 से 160 सीटें हासिल कर सकता है
- महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ रहा है और उसे केवल 73 से 91 सीटें मिलने का अनुमान है
बिहार चुनाव में दूसरे चरण का मतदान होने के साथ ही विधानसभा चुनाव पूरा हो गया. इस बार दोनों चरणों में बिहार के वोटर्स ने जमकर भागीदारी की. यही वजह रही कि बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग हुई. अब एग्जिट पोल के भी नतीजे सामने आने लगे हैं. जिनमें से ज्यादातर एग्जिट पोल में जहां एनडीए को साफ बहुमत दिखाया जा रहा है. वहीं महागठबंधन को नकुसान उठाना पड़ा रहा है.
दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में कौन आगे
दैनिक भास्कर के एग्ज़िट पोल के अनुसार, बिहार में एक बार फिर एनडीए (NDA) की सरकार बनती दिख रही है. दैनिक भास्कर के सर्वे में NDA को 145 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन (MGB) को 73 से 91 सीटें दी गई हैं. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) का कोई असर नहीं दिख रहा, क्योंकि उसे 0 सीट दी गई है. वहीं, अन्य (OTH) दलों को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं.
एनडीए को नफा, महागठबंधन को नुकसान
इसका मतलब यह हुआ कि एनडीए आराम से बहुमत के आंकड़े 122 सीटों को पार करता दिख रहा है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में सत्ता बरकरार रहने की पूरी संभावना है. दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल जहां महागठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है. वहीं नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए की एक बार फिर से मौज होती दिख रही है. दैनिक भास्कर के अलावा और भी एग्जिट पोल में एनडीए ही आगे दिख रहा है.
