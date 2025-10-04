10 साल बाद बिहार की कंपनी हुई शेयर बाजार में लिस्ट, BMW वेंचर्स ने किया कमाल

करीब 10 साल बाद बिहार की एक कंपनी का आईपीओ आया और वह बीएसई के साथ एनएसई पर लिस्ट हुई है. कंपनी का नाम है बीएमडब्ल्यू वेंचर्स लिमिटेड. यह उपलब्धि हासिल करने वाली राज्य की पहली कंपनी बन गई है, जिसने पूंजी बाजार में बिहार की उपस्थिति को मजबूत करते हुए एक नया अध्याय शुरू किया है. कंपनी के मालिक और प्रमोटर विजय कुमार किशोरपुरिया हैं. वहीं, कंपनी के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी नितिन किशोरपुरिया संभाल रहे हैं.

BMW वेंचर्स के नाम से अगर आपको लगता है कि इसका BMW कार कंपनी से कोई लेना-देना है तो ऐसा नहीं है, बल्कि बिहार बेस्ड ये कंपनी लॉन्ग और फ्लैट स्टील उत्पादों के डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है

कंपनी का काम क्या है

यह बिहार के 29 जिलों में 1,299 से अधिक डीलरों के नेटवर्क के साथ टाटा स्टील प्रोडक्ट्स के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में पहचान बना चुकी है. साथ ही कंपनी ने पीवीसी पाइप (PVC Pipes) के निर्माण, रोल फार्मिंग (roll forming), प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स (पीईबी) और रेलवे के बुनियादी ढांचे (Railway infrastructure) के क्षेत्र में भी विस्तार किया है, जिससे विभिन्न विकास क्षेत्रों में एक मजबूत पहचान बनी है.

ट्रैक्टर इंजन और स्पेयर पार्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम

कंपनी डीलर्स को ट्रैक्टर इंजन और स्पेयर पार्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगी हुई है. स्टील डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ने वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2023 के लिए ऑपरेशन से आय में 97.56% और 98.10% का योगदान दिया.