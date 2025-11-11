Bihar Exit Polls: बिहार में लेफ्ट गठबंधन कितना कर रहा है कमाल, एग्जिट पोल ने बता दिया

बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव पूरा हो चुका है. अब सभी की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं. नतीजों से साफ हो जाएगा कि बिहार में कौन बाजी मारेगा. ऐसे में नतीजों से पहले एक नजर डालते हैं एग्जिट पोल पर. पीपुल्स पल्स में जहां NDA के खाते में 133-159 सीटें जाती दिख रही हैं. तो वहीं महागठबंधन को 75-101सीटें मिल रही हैं. इसके अलावा अन्य के खाते में 2-8 सीटें जाती दिख रही हैं.

इसके बीच लेफ्ट दलों की ओर भी सभी की निगाहें टिकी हैं. लेफ्ट दलों को 4-9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं. जो दल कभी हाशिए पर दिखते थे, उन्होंने इस बार चुनावी मैदान में ऐसा प्रदर्शन किया कि राजनीतिक समीकरण कुछ हद तक बदलते नजर आ रहे हैं.

लेफ्ट के खाते में 30 सीटें

बताते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन (INDIA गठबंधन) के तहत लेफ्ट पार्टियों (CPI, CPI(M) और CPI(ML)) ने कुल 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. सीट-शेयरिंग समझौते पर नजर डालें तो आरजेडी ने 143 सीटों, कांग्रेस ने 61 और लेफ्ट ने 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. हालांकि, कुछ सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' भी हो रही है. लेफ्ट पार्टियों में भी CPI(ML) को 20 सीटें, CPI को 9 सीटें और CPI(M) को 4 सीटें (कुल मिलाकर 33 हो जाती हैं, लेकिन आधिकारिक ऐलान में 30 ही) मिली हैं.

दिलचस्प बात यह भी है कि जिस वक्त बड़े दल जातीय और गठजोड़ की राजनीति में उलझे नजर आए, वहीं लेफ्ट ने अपनी पहचान मुद्दों की राजनीति के तौर पर गढ़ी. यही रणनीति उसे एग्जिट पोल में बढ़त दिलाती दिख रही है.

14 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे

अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं. क्या लेफ्ट गठबंधन यह रुझान बनाए रख पाएगा, या फिर परिणामों में कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा. गौरतलब है कि बिहार के चुनाव नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे.