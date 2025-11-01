विज्ञापन
प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा- वो केवल बीते और आने वाले कल की बात करते हैं आज की नहीं

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बिहार में बेरोजगारी की समस्या सुलझाने में नाकाम रही है. इससे लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं.

पटना:

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के बेगूसराय के बछवारा में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर देश को कमजोर करने, लोगों में फूट डालने और वोट चोरी के आरोप लगाए. देश के 12 राज्यों में होने जा रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) पर भी चिंता जताई. प्रियंका गांधी ने बछवारा में कांग्रेस उम्मीदवार गरीब दास के समर्थन में और बेलदौर में मिथिलेश कुमार के समर्थन में चुनाव जनसभाओं को संबोधित किया.

बीजेपी पर प्रियंका गांधी का हमला

प्रियंका गांधी ने कहा है कि बिहार की धरती इतिहास और संस्कृति से समृद्ध है, लेकिन यहां विकास नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा,''यह आपकी धरती बहुत सुंदर है. यह मां गंगा के साथ चलती है, यह पवित्र भूमि है. इसी धरती से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी. इसने देश को बहुत कुछ दिया है, बड़े अधिकारी, नेता, देशभक्त, कवि लेकिन इसका विकास ठीक तरह से नहीं हो रहा है. गांधीजी की लड़ाई संविधान की रक्षा की लड़ाई थी. संविधान ने हमें आजादी, विकास और अधिकार दिए.सबसे बड़ा अधिकार हमें वोट का मिला, जिसने हमें देश का नागरिक बनाया.''

केरल के वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए हैं. यह लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है. प्रियंका ने कहा, ''बीजेपी सरकार ने लोगों को कमजोर बना दिया है. बीस साल से सत्ता में हैं, लेकिन जनता की सरकार मजबूत नहीं हुई, बल्कि कमजोर हो गई है. उन्होंने आपका वोट खतरे में डाल दिया है. वे धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं. झूठा राष्ट्रवाद दिखाकर असली मुद्दों-बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटाते हैं. उन्होंने एसआईआर करवा कर 65 लाख वोट काट दिए. आपकी योजनाएं और सुविधाएं कमजोर की जा रही हैं.''

बेरोजगारी पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार बिहार में बेरोजगारी की समस्या सुलझाने में नाकाम रही है. इससे लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं. उन्होंने कहा,''आज पूरे देश में,केरल से लेकर कश्मीर तक, जहां भी सड़क बन रही है, वहां काम करने वाला मजदूर कहता है, ''मैं बिहार से आया हूं. यहां नौकरियां नहीं हैं, रोजगार नहीं है.''

कांग्रेस नेता ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा,''बीजेपी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, प्रधानमंत्री-  सब नेहरू या इंदिरा गांधी की बातें करते हैं, कभी 2050 के भविष्य की बात करते हैं या बीते जमाने की. लेकिन क्या वे आपके आज की बात करते हैं? क्या वे पूछते हैं कि आप महंगाई में कैसे जी रहे हैं?''

इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी पत्रकारों से बातचीत में एनडीए के एक करोड़ नौकरियों के वादे पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा, ''अगर नौकरियां देनी थीं तो अब तक क्यों नहीं दीं? अब चुनाव से ठीक पहले ही क्यों वादा कर रहे हैं?''

बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए दो मतदान दो चरणों में  छह और 11 नवंबर को कराया जाएगा. इस चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. 

