बेंगलुरु के पास होमस्टे में मिली महिला की लाश, बॉयफ्रेंड बेहोश मिला, मर्डर या सुसाइड?

बेंगलुरु के बाहरी इलाके में चिक्कबल्लापुर जिले के मुड्डेनहल्ली के पास एक होमस्टे में एक युवती संदिग्ध हालात में मृत पाई गई. वहीं महिला का बॉयफ्रेंड बेहोश हालत में मिला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस को मौके से मिलीं गोलियां

महिला का शव होमस्टे के अंदर मिला और घटनास्थल से एक रस्सी भी बरामद हुई. पुलिस को मौके पर कुछ गोलियां भी मिलीं, जिससे जहर खाने का शक पैदा हुआ है.

बॉयफ्रेंड अस्पताल में भर्ती

संजीत अली नाम के इस व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है. जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उसने कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश करने से पहले महिला की हत्या की थी या फिर दोनों ने मिलकर आत्महत्या करने का फैसला किया था.

चिक्कबल्लापुर के एसपी कुशल चौकसी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और मुआयना किया. पुलिस ने कहा कि मौत की सही वजह का पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

लड़की पहले भी घर से भाग चुकी है

सूत्रों का कहना है कि दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में थे और परिवार इसके खिलाफ था. माना जा रहा है कि लड़की पहले भी इसी व्यक्ति के साथ घर से भाग चुकी थी. दोनों शनिवार को इस होमस्टे में रुके थे. आगे की जांच जारी है.

शादी से इनकार पर युवक ने की युवती की गला काटकर हत्या

बेंगलुरु के महालक्ष्मी लेआउट इलाके में एक युवती की उसके पूर्व प्रेमी ने गला काटकर हत्या कर दी. पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपी को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया. मृतक की पहचान अंजली के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम राजीव है. दोनों बेंगलुरु के के.पी. अग्रहारा के निवासी हैं.

पुलिस के अनुसार, राजीव और अंजली पिछले कुछ वर्षों से अपने कार्यस्थल पर मिलने के बाद से रिश्ते में थे. उनके परिवार इस रिश्ते से अवगत थे.

हालांकि राजीव के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पता चलने पर अंजली के परिवार ने उनकी शादी का विरोध किया और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. अपने परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए अंजली ने रिश्ता तोड़ दिया और राजीव से दूरी बना ली.

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