बंगाल में पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव, परिवार ने SIR के डर को बताया घटना का जिम्मेदार

पश्चिम बंगाल में 23 वर्षों के अंतराल के बाद मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया जा रहा है. राज्य में पिछली एसआईआर 2002 में हुई थी.

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बृहस्पतिवार को 52 वर्षीय एक व्यक्ति का शव उसके घर के पास एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया. पुलिस ने बताया कि मृतक के परिवार ने दावा किया कि वह विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम बाहर होने के डर से मानसिक तनाव में था. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान तारक साहा के रूप में हुई है, जो बेरहामपुर नगर पालिका के अंतर्गत उत्तरपाड़ा क्षेत्र के गांधी कॉलोनी का निवासी था.

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘साहा का शव उनके आवास के पास एक पेड़ से लटका हुआ मिला. परिवार के सदस्यों के अनुसार, जब साहा को पता चला कि उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, तो वह चिंतित हो गए थे. साहा इसलिए चिंतित थे क्योंकि उनके पास खुद को असली मतदाता साबित करने के लिए कोई पुराना दस्तावेज नहीं था.''

पश्चिम बंगाल में 23 वर्षों के अंतराल के बाद मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया जा रहा है. राज्य में पिछली एसआईआर 2002 में हुई थी. अधिकारी ने बताया कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस के अनुसार, एसआईआर की घोषणा के बाद से, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम कट जाने के डर से कई लोगों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

