बंगाल में पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव, परिवार ने SIR के डर को बताया घटना का जिम्मेदार

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बृहस्पतिवार को 52 वर्षीय एक व्यक्ति का शव उसके घर के पास एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया. पुलिस ने बताया कि मृतक के परिवार ने दावा किया कि वह विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम बाहर होने के डर से मानसिक तनाव में था. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान तारक साहा के रूप में हुई है, जो बेरहामपुर नगर पालिका के अंतर्गत उत्तरपाड़ा क्षेत्र के गांधी कॉलोनी का निवासी था.

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘साहा का शव उनके आवास के पास एक पेड़ से लटका हुआ मिला. परिवार के सदस्यों के अनुसार, जब साहा को पता चला कि उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, तो वह चिंतित हो गए थे. साहा इसलिए चिंतित थे क्योंकि उनके पास खुद को असली मतदाता साबित करने के लिए कोई पुराना दस्तावेज नहीं था.''

पश्चिम बंगाल में 23 वर्षों के अंतराल के बाद मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया जा रहा है. राज्य में पिछली एसआईआर 2002 में हुई थी. अधिकारी ने बताया कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस के अनुसार, एसआईआर की घोषणा के बाद से, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम कट जाने के डर से कई लोगों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है.