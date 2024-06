लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले अरुणाचल में हो गई बीजेपी की बोहनी, अब 4 जून का बेसब्री से इंतजार

60 विधानसभा सीटों वाले पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh Assembly Election Result) में कौन सरकार बनाएगा, ये तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है. बीजेपी की एकतरफा जीत लगभग पक्की है. विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ होते जा रहे हैं. बीजेपी ने फिलहाल 47 सीटों पर कब्जा (BJP Win Arunachal Pradesh) जमा लिया है, तो वहीं एनपीपी के खाते में महज 6 सीटें गई हैं. इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से पेमा खांडू सरकार की वापसी तय है. वहीं राज्य में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है. कभी अरुणाचल में मजबूती से अपने पैर जमाए बैठी कांग्रेस आज खाता तक खोल पाने की हालत में नहीं बची है. तो वहीं बीजेपी लगातार मजबूत होकर उभर रही है.

अरुणाचल में अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस मुख्य पार्टियां हैं. यहां पर कांग्रेस ने महज 34 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि बीजेपी सभी 60 सीटों पर चुनावी मैदान में है. बीजेपी चौखम, बोमडिला, ह्युलियांग, मुक्तो, ईटानगर, रोइंग, सागली, तलिहा ताली और जीरो-हापोली समेत 10 सीटें पहले ही जीत चुकी है, वो भी बिना किसी मुकाबले के. सीएम पेमा खांडू भी अपनी सीट निर्विरोध जीत चुके हैं. विधानसभा चुनाव में राज्य में 82.95 फीसदी वोटिंग हुई, जब कि 2019 में 82.17 फीसदी मतदान हुआ था.

राज्य में सत्ता वापसी को लेकर नेताओं और कार्यकर्ता में खुशी का माहौल है. उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है. इटानगर में पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़ अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

#WATCH | Firecrackers being burst by BJP workers outside the party office in Itanagar as the party is set to return to power in Arunachal Pradesh



