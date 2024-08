छत पर स्विमिंग पूल, आलीशान कमरे... प्रदर्शनकारियों ने ढाका के जाबिर इंटरनैशनल होटल में लगाई आग, 24 जिंदा जले

बांग्लादेश के जशोर में जाबीर इंटरनेशनल होटल में भीड़ द्वारा आग लगाए जाने के बाद कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं. यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार को हटाए जाने के बाद देश में अशांति का माहौल बना हुआ है.

बता दें कि यह फाइव स्टार होटल पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के सांसद और जशोर जिला अवामी लीग के महासचिव शाहीन चकलादार का है. भीड़ ने इस होटल को उस वक्त निशाना बनाया जब वह यहां पर शाहीन चकलादार को ढूंढ रहे थे. जब गुस्साई भीड़ को चकलादार का पता नहीं चला तो उन्होंने आगजनी शुरू कर दी और इस वजह से आग लग गई और हादसे में कई लोगों की मौत हो गई. वहीं कई अन्य घायल हो गए.

सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें होटल धू-धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है. आग की इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जाबीर इंटरनेशनल होटल को एक बेहद खूबसूरत होटल माना जाता है. यहां का इंडोर स्वीमिंग पूल टूरिस्ट को बहुत लुभाता था. वहीं इस होटल का इंटीरियल और कमरे भी बेहद शानदार थे.

Twenty-four people were reported killed in Bangladesh after protesters set the 5-star Zabeer International Hotel in Jashore on fire yesterday. The attackers were targeting Shahin Chakladar, an MP from the recently ousted ruling party, the Awami…