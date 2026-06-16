विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली से नाराज होकर वापस लौटे बांग्लादेशी PM के सलाहकार, ढाका में भारतीय राजनयिक तलब

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के करीबी सलाहकार जाहिद उर रहमान को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए रोका गया था. जिसके बाद वह वापस ढाका लौट गए थे. इस घटना में भारतीय राजनायिक को तलब किया गया है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
दिल्ली से नाराज होकर वापस लौटे बांग्लादेशी PM के सलाहकार, ढाका में भारतीय राजनयिक तलब
बांग्लादेश पीएम के सलाहकार जाहिद उर रहमान
नई दिल्ली:

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के करीबी सलाहकार डॉ. जाहिद उर रहमान दिल्ली में आयोजित भारतीय महासागर रिम संघ (IORA) की 28वीं बैठक में भाग लेने आए थे. लेकिन दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उनकी करीब ढाई घंटे सुरक्षा जांच हुई. जिससे जाहिद उर रहमान नाराज होकर बैठक में शामिल हुए बिना ही वापस ढाका लौट गए थे. इस घटना के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में तैनात भारत के उप उच्चायुक्त पवन बधे को तलब किया है और इस घटना का विरोध जताया है. इस घटनाक्रम के बाद यह मामला फिलहाल दोनों देशों के बीच चर्चा में बना है. 

बांग्लादेश ने जताई गहरी निराशा

जानकारी के मुताबिक रविवार शाम को जाहिद उर रहमान को सुरक्षा जांच की वजहों से रोका गया था. विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि मंत्रालय ने भारतीय उप उच्चायुक्त पवन बधे को तलब किया और इस घटना पर अपनी गहरी निराशा व्यक्त की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शाहिदुल करीम ने कहा कि भारतीय राजनायिक दोपहर के समय विदेश मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्हें विरोध पत्र सौंपा गया. इससे पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान ने कहा था कि सरकार इस मामले पर उचित कदम उठा रही है. उन्होंने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया था. 

ये भी पढ़ेंः भारतीय नौसेना में दिखेगी मेक इन इंडिया की झलक, समुद्र में 'त्रिशक्ति' संभालेगी मोर्चा

नाराज होकर लौटे जाहिद उर रहमान

जाहिद उर रहमान राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया कि हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ (IORA) के सीनियर अधिकारियों की समिति की 28वीं बैठक में भाग लेने के लिए भारत गए जाहेद उर रहमान से एयरपोर्ट अधिकारियों ने पूछताछ की थी. जहां उन्हें लगभग ढाई घंटे तक इंतजार कराया गया था. हालांकि बाद में उन्हें भारतीय अधिकारियों ने एंट्री के लिए कह दिया था. लेकिन नाराज जाहिद उर रहमान ने वापस लौटने का फैसला किया और वह वापस ढाका चले गए. 

जाहिद उर रहमान को क्यों रोका गया था

बताया जा रहा है कि जाहेद उर रहमान एक सामान्य बांग्लादेशी पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे और उनके पास दक्षेस वीजा था. उनके पास राजनयिक पासपोर्ट नहीं था. रहमान एक राजनीतिक टिप्पणीकार के रूप में जाने जाते हैं और बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार के आलोचक रहे हैं. बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद जाहेद उर रहमान को उनका निजी सलाहकार बनाया गया था. 

ये भी पढ़ेंः स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को दिया अपना सर्वोच्च सम्मान, प्रधानमंत्री का ये 33वां ग्लोबल ऑनर

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh PM, Indian High Commissioner Bangladesh, India-Bangladesh Relations, Tariq Rahman Bangladesh, Delhi Airport
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com