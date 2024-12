'धार्मिक स्थलों और हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं...' : ढाका में उच्च स्तरीय बैठक के बाद बोले भारतीय विदेश सचिव

बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को ढाका पहुंचे. उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषतौर पर हिंदू समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों को कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है. विक्रम मिस्री ने ढाका में हाई लेवल मीटिंग के बाद हिंसक घटनाओं पर दुख जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर हमले खेदजनक हैं.

बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दोनों देशों के रिश्तों में बेहतरी की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा, "...हमने हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की. मैंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से उन्हें वाकिफ कराया. हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हुए अफसोसजनक हमलों की घटनाओं पर भी चर्चा की है. धार्मिक स्थलों और हिंदुओं पर हमले खेदजनक हैं. ये कतई बर्दाश्त नहीं हैं...."

हिंदुओं पर हमलों के बीच ढाका पहुंचे भारत के विदेश सचिव, करेंगे कई अहम बैठक

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को यह भी बताया कि भारत 'सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से फायदेमंद' रिश्ते चाहता है. अपनी हाई लेवल मीटिंग के बाद मिस्री ने कहा, "मैंने आज बांग्लादेश प्राधिकरण की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करने की भारत की इच्छा को रेखांकित किया है."

