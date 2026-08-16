नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था. अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे. वर्ष 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया.
उधर, झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अपना विरोध जारी रखे हुए हैं. छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, "हम लोग 18 तारीख तक सरकार को अंतिम चेतावनी दे रहे हैं. जितनी जल्दी हो सके हमारी मांगों को मानिए नहीं तो झारखंड के कोने-कोने से छात्र आएंगे और मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे."
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LIVE: पीएम मोदी ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित की श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
#WATCH | दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। pic.twitter.com/VZFYG1tFmc— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2026
LIVE: बीजेपी अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर दी श्रद्धांजलि
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
LIVE: अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी
गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
पूर्व प्रधानमंत्री व भाजपा के संस्थापक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूँ।— Amit Shah (@AmitShah) August 16, 2026
अटल जी एक ऐसे देशभक्त राजनेता थे, जिन्होंने अपने जीवन का एक-एक क्षण देश सेवा को समर्पित कर दिया। एक ओर उन्होंने परमाणु परीक्षण व कारगिल युद्ध में पूरी दुनिया को… pic.twitter.com/xjXJqDU6fB
LIVE: अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
Remembering Atal Ji on his Punya Tithi. An extraordinary statesman blessed with remarkable vision, he dedicated his life to the service of our nation. His words and efforts inspired generations and his leadership strengthened our nation. His focus on good governance and public…— Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2026