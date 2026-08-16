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7 minutes ago

नई द‍िल्‍ली: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अम‍ित शाह समेत अन्‍य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की.  बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था. अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे. वर्ष 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया.

उधर, झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अपना विरोध जारी रखे हुए हैं. छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, "हम लोग 18 तारीख तक सरकार को अंतिम चेतावनी दे रहे हैं. जितनी जल्दी हो सके हमारी मांगों को मानिए नहीं तो झारखंड के कोने-कोने से छात्र आएंगे और मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे."

All Live Updates...

Aug 16, 2026 09:03 (IST)
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LIVE: पीएम मोदी ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर  अटल बिहारी वाजपेयी को अर्प‍ित की श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. 

 

Aug 16, 2026 09:00 (IST)
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LIVE: बीजेपी अध्‍यक्ष और लोकसभा अध्‍यक्ष ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर दी श्रद्धांजलि

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

Aug 16, 2026 08:14 (IST)
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LIVE: अम‍ित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी

गृह मंत्री अमि‍त शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. 
 

Aug 16, 2026 08:12 (IST)
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LIVE: अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. 
 

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Atal Bihari Vajpayee, Jharkhand Student Protest, Weather Today, PM Modi, Chamoli Updates
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