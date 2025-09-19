विज्ञापन
विशेष लिंक

असम राइफल्स के ट्रक पर इम्फाल में घात लगाकर हमला, ऑपरेशन जारी

हमला इम्फाल और चुराचांदपुर के बीच, नाम्बोल सबल लेईकाई इलाके में हुआ. अज्ञात बंदूकधारियों ने इंफाल हवाई अड्डे से करीब 8 किलोमीटर दूर, इंफाल से बिष्णुपुर जा रहे अर्धसैनिक बलों के 407 टाटा वाहन पर गोलीबारी की.

Read Time: 2 mins
Share
असम राइफल्स के ट्रक पर इम्फाल में घात लगाकर हमला, ऑपरेशन जारी
  • मणिपुर के इंफाल के बाहरी इलाके में असम राइफल्स के एक ट्रक पर बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला किया.
  • इस हमले में दो जवान घायल हो गए जिन्हें पास के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया.
  • हमला इंफाल और चुराचांदपुर के बीच नाम्बोल सबल लेईकाई इलाके में हुआ जहां अर्धसैनिक बलों के वाहन पर गोलीबारी हुई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

मणिपुर के इंफाल के बाहरी इलाके में आज शाम असम राइफल्स के एक ट्रक पर बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें दो जवान घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह हमला इम्फाल और चुराचांदपुर के बीच, नाम्बोल सबल लेईकाई इलाके में हुआ. अज्ञात बंदूकधारियों ने इंफाल हवाई अड्डे से करीब 8 किलोमीटर दूर, इंफाल से बिष्णुपुर जा रहे अर्धसैनिक बलों के 407 टाटा वाहन पर गोलीबारी की.

घटनास्थल से मिली तस्वीरों में एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल दिख रहा है, और इसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसी हिंसक घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और चेतावनी दी कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए इन हमलों का कड़ा मुकाबला किया जाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Assam Rifles, Attack On Assam Rifles, Attack On Assam Rifles In Imphal, Attack On Churachandpur
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com