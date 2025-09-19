असम राइफल्स के ट्रक पर इम्फाल में घात लगाकर हमला, ऑपरेशन जारी

मणिपुर के इंफाल के बाहरी इलाके में आज शाम असम राइफल्स के एक ट्रक पर बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें दो जवान घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह हमला इम्फाल और चुराचांदपुर के बीच, नाम्बोल सबल लेईकाई इलाके में हुआ. अज्ञात बंदूकधारियों ने इंफाल हवाई अड्डे से करीब 8 किलोमीटर दूर, इंफाल से बिष्णुपुर जा रहे अर्धसैनिक बलों के 407 टाटा वाहन पर गोलीबारी की.

घटनास्थल से मिली तस्वीरों में एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल दिख रहा है, और इसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसी हिंसक घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और चेतावनी दी कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए इन हमलों का कड़ा मुकाबला किया जाएगा.