"क्या इसमें ग्रेस मार्क्स...?" लोकसभा सत्र से पहले किरेन रिजिजू और जयराम रमेश के बीच छिड़ी तीखी बहस

संसद के हंगामेदार सत्र की एक झलक देते हुए सोमवार सुबह सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के दो वरिष्ठ सांसदों के बीच नई लोकसभा की बैठक शुरू होने से कुछ घंटे पहले तीखी नोकझोंक दिखाई दी.

संसदीय कार्य मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता किरेन रिजिजू ने आज सुबह 18वीं लोकसभा के सदस्यों के लिए एक्स पर एक वैलकम मैसेज लिखा था. उन्होंने लिखा, "18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज, 24 जून, 2024 से शुरू हो रहा है. मैं सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं. संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैं सदस्यों की सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा. मैं सदन चलाने के लिए समन्वय की सकारात्मक उम्मीद कर रहा हूं."

The First Session of 18th Lok Sabha begins today, the 24th June, 2024. I welcome all the new elected hon'ble members. I shall be always available to assist the members as Minister of Parliamentary Affairs. I'm positively looking forward for co-ordination to run the house. pic.twitter.com/kS3qdeO32O — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 24, 2024

किरेन रिजिजू की इस पोस्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मंत्री की पोस्ट के जवाब में कहा, "श्रीमान मंत्री जी, कथनी से ज़्यादा करनी बोलती है. जो कहना है, उसे करके दिखाओ."

Actions will speak louder than words Mr. Minister. Walk the Talk https://t.co/DrsuYAXf3p — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 24, 2024

इस पर किरेन रिजिजू ने जवाब देते हुए लिखा, कांग्रेस नेता "सदन के लिए एक संपत्ति हो सकते हैं यदि वो सकारात्मक योगदान देते हैं". "बिल्कुल @जयराम_रमेश जी. आप एक बुद्धिमान सदस्य हैं और यदि आप सकारात्मक योगदान देते हैं तो आप सदन के लिए एक मूल्यवान संपत्ति होंगे. संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बने रहेंगे लेकिन हम राष्ट्र की सेवा में एकजुट हैं. भारत की समृद्ध संसदीय परंपराओं को बनाए रखने में आपके सहयोग की आशा है."

Absolutely @Jairam_Ramesh Ji. You are an intelligent member and you will be a valuable asset to the house if you contribute positively. Differences will remain amongst political parties in Parliamentary Democracy but we are united in our service to the nation. Looking forward to… — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 24, 2024

इसके बाद जयराम रमेश ने पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) पर कटाक्ष करते हुए कहा, "धन्यवाद मंत्री. मुझे उम्मीद है कि मेरी बुद्धिमत्ता का आपका प्रमाण पत्र NTA ग्रेडिंग जैसा नहीं होगा. क्या इसमें भी ग्रेस मार्क्स हैं?"

Thanks Mr. Minister. I hope your certificate of my intelligence is not like the NTA grading. Is it with grace marks? https://t.co/dOe7NLVGkW — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 24, 2024

इस आम चुनाव में अपने अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी को प्रमुख मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर ली है. इनमें सबसे बड़ा मुद्दा NEET (UG और PG) और UGC-NET जैसी अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में कुप्रबंधन है. एक और मुद्दा जो प्रोटेम स्पीकर के चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का कारण बना है. बीजेपी ने अस्थायी पद के लिए अपने सात बार के सांसद भर्तृहरि महताब को चुना है, वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि उसके आठ बार के सांसद के सुरेश को क्यों नहीं चुना गया. इस पर रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि सदन में सुरेश का कार्यकाल निर्बाध नहीं है, लेकिन कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं है और उसने घोषणा की है कि विपक्षी दल के सदस्य नए सांसदों को शपथ दिलाने में प्रोटेम स्पीकर की सहायता नहीं करेंगे.