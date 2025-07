लगभग एक साल की देरी के बाद भारतीय सेना को अमेरिका से तीन अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर्स (Apache Helicopters) की पहली खेप आज मिल गई. ये तीनों अटैक हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ट्रांसपोर्ट एयर क्राफ्ट के जरिये पहुंचा. ये हेलिकॉप्टर सेना की आक्रामक क्षमता और टोही अभियानों को बड़ी मजबूती देंगे. सेना के सूत्रों का कहना है कि ये हेलिकॉप्टर पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक सेना इस अटैक हेलीकॉप्टर को जोधपुर में तैनात करेगी.

आपको बता दें कि 2020 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब दोनों देशों के बीच भारतीय सेना के लिए 6 अपाचे हेलिकॉप्टर्स खरीदने का 600 मिलियन डॉलर का सौदा हुआ था. इसके तहत पहली खेप मई-जून 2024 तक भारत आनी थी. इस सौदे से पहले भारतीय वायुसेना पहले ही 22 अपाचे हेलिकॉप्टर खरीद चुकी थी. वो सौदा 2015 में अमेरिकी सरकार और बोइंग कंपनी के साथ हुआ था.

अपाचे हेलिकॉप्टर्स अत्याधुनिक टारगेटिंग सिस्टम्स से लैस हैं, जो दिन-रात और हर मौसम में लक्ष्य का सटीक डेटा मुहैया कराते हैं. इनके पास नाइट विज़न नेविगेशन सिस्टम भी है, जिससे सेना की आक्रामक क्षमताएं और भी प्रभावशाली होंगी. इसकी अधिकतम स्पीड करीब 300 किमी प्रति घंटा है. ऑपरेशनल रेंज लगभग 480-500 किमी है यह एक बार उड़ान भरने के बाद करीब साढ़े तीन घंटे तक उड़ान भर सकता है. इसमें नवीनतम कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सेंसर और हथियार प्रणालियां भी शामिल हैं. ये हेलिकॉप्टर न केवल हमले में, बल्कि सुरक्षा, टोही और शांति अभियानों में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

#WATCH | The first batch of Apache attack Helicopters for the Indian Army has reached India. The choppers will be deployed in Jodhpur by the Indian Army: Indian Army officials



(Source: Indian Army) pic.twitter.com/zvSC5pXvgZ