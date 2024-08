'बच्चा है अंदर...', चीखते रहे मां-बाप लेकिन नहीं रुका शख्स; बेंगलुरु में हमले का ये वीडियो हो रहा वायरल

बेंगलुरु में बीच सड़क पर एक कार में बैठे दंपति पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स गुस्से में कार को रोकते हुए कार चला रहे व्यक्ति को नीचे उतरने की धमकी देता है और कार से बाहर नहीं आने पर उस पर हमला कर देता है जिससे विंडस्क्रीन टूट जाती है. इस दौरान कार में बैठे दंपति उनके साथ बच्चे के होने की बात कहकर उससे शांत होने की गुजारिश करते हैं.

घटना सोमवार रात सरजापुर रोड पर डोड्डाकनल्ली के पास 10.30 बजे की है. कहा जा रहा है कि बिना कोई इंडिकेटर जलाए कार को बाईं ओर मोड़ने की वजह से बाइक सवार गुस्से में था.

एक्स पर सिटिज़न्स मूवमेंट ईस्ट बेंगलुरु नाम के सोशल मीडिया हैंडल से इसका वीडियो शेयर किया गया और लिखा, "सरजापुर रोड पर ये क्या हो रहा है? कार में सवार एक परिवार पर बाइक सवार हमला कर रहे हैं! कृपया मदद करें! घटना रात 10:30 बजे डोड्डाकनेल्ली जंक्शन पर स्ट्रीट 1522 पर घटी है! दंपति अभी-अभी पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं!"

