रेड सिग्नल पर मौत बनकर आई एंबुलेंस तीन बाइकों से टकराई, 2 की मौत, 2 लोग गंभीर घायल

  • बेंगलुरु के रिचमंड सर्कल के पास तेज रफ्तार एंबुलेंस ने रेड सिग्नल पर खड़ी बाइकों को टक्कर मार दी.
  • दुर्घटना में एक स्कूटर को घसीटते हुए एंबुलेंस पुलिस चौकी से टकराकर रुकी, जिससे कई लोग घायल हुए.
  • टक्कर में डियो स्कूटर पर सवार इस्माइल और समीन बानू की मौके पर ही मौत हो गई.
लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एंबुलेंस बेंगलुरु में मौत का वाहन बन गई. हादसा रिचमंड सर्कल के पास हुआ. रेड सिग्नल पर रुके लोग खुद को सुरक्षित करने के लिए रुके हुए थे. उन्हें क्या पता था कि मौत आगे इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि पीछे से आ रही है. एक तेज रफ्तार आई और सिग्नल पर खड़े बाइक सवार लोगों को कुचलने लगी. बेलगाम एंबुलेंस एक स्कूटर को तो घसीटती गई और आखिरकार पास की पुलिस चौकी से टकराकर रुक गई.

बेंगलुरु के रिचमंड सर्कल के पास ये दुखद हादसा तब हुआ, जब एक तेज़ रफ़्तार एम्बुलेंस के ड्राइवर ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और लाल सिग्नल पर रुकी कई बाइकों को टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि एंबुलेंस तीन मोटरसाइकिलों से टकरा गई और उनमें से एक को कुछ मीटर तक घसीटती हुई ले गई, फिर एक पुलिस चौकी से टकराकर रुक गई. इसके बाद रेड सिग्नल पर मौजूद सभी लोग दौड़कर एंबुलेंस के पास पहुंचे. सभी ने मिलकर एंबुलेंस के नीच दबे लोगों को बचाने के लिए एंबुलेंस को उठाना शुरू कर दिया. एंबुलेंस को एक तरफ से उठाकर दूसरी ओर पलट दिया.

एंबुलेंस की टक्कर और उसके नीचे दबने से डियो स्कूटर पर सवार इस्माइल (40) और समीन बानू नाम के दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस भी तुरंत चौकी से बाहर आई. घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया. उनका इलाज चल रहा है. अब पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. अब तक पुलिस ने ये नहीं बताया है कि आखिर एंबुलेंस सवाल ने क्यों रेड सिग्नल पर बेकाबू हुई

