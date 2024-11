भारत के जी20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने सोमवार को उस होटल से एक "मनमोहक" दृश्य का वीडियो शेयर किया, जहां वह जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के रियो में रुके थे. इस वीडियो को लेकर अमिताभ कांत को सोशल मीडिया पर कई यूजर्स की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जो दिल्‍ली में भयंकर वायु प्रदूषण के बीच सांस लेने को मजबूर हैं.

अमिताभ कांत शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्राजील में हैं. इस दौरान उन्‍होंने अपने होटल की खिड़की से बाहर नजर आ रहे दृश्‍य का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "होटल नैशनल का आश्चर्यजनक दृश्य, जहां मैं जी 20 लीडर्स शिखर सम्मेलन के लिए रियो में रह रहा हूं. यह समुद्र, समुद्र तट, पहाड़ों, गगनचुंबी इमारतों और पावेला को दर्शाता है."

Mr Kant, when did you last see such clear skies in New Delhi? As head of the Planning Commission or whatever you call it now, is it not your duty to take cognisance of the hazardous skies in your city? What are your plans? Do share. https://t.co/8HYgBHjFTP