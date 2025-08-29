विज्ञापन
जरा सी शर्म हो तो माफी मांगें... PM मोदी के अपमान को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला

अमित शाह ने गुवाहाटी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अगर जरा भी शर्म है, तो उन्‍हें माफी मांगनी चाहिए. उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की स्‍वर्गीय मां के लिए जो अभद्र टिप्पणी की वो बेहद निंदनीय है.

गुवाहाटी:

गृहमंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अगर जरा भी शर्म है, तो उन्‍हें माफी मांगनी चाहिए. उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की स्‍वर्गीय मां के लिए जो अभद्र टिप्पणी की वो बेहद निंदनीय है. बता दें कि कांग्रेस और राजद की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. 

राहुल गांधी में जरा-सी भी शर्म...

अमित शाह ने कहा, 'कांग्रेस ने जो शुरू किया है, उससे देशभर की जनता अचंभित है. मुझे पता है कि इसे जनता का समर्थन नहीं है. लेकिन दो दिन पहले जो हुआ उसने सारी सीमाएं लांघ दी हैं. पीएम मोदी की माता जी ने जीवन भर संघर्ष कर अपने बच्‍चों को अच्‍छे संस्‍कार दिये. ऐसे संस्‍कार जिनकी वजह से आज उनका एक बेटा विश्‍व का नेता बन गया है. ऐसी महिला के बारे में अपशब्‍द कहना बेहद गलत बात है. भारत की जनता इसे सहन नहीं करेगी. इससे ज्‍यादा राजनीतिक में सार्वजनिक जीवन में पतन नहीं हो सकता है. मैं आग्रह करता हूं कि अगर जरा-सी भी शर्म बची है, तो राहुल गांधी पीएम मोदी, उनकी माता जी और देश से एक बार माफी मांगें.'

राजभवन की नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र इकाई का उद्धघाट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को यहां राजभवन की नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र इकाई का उद्धघाटन किया. शाह ने डेरगांव स्थित लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में स्थापित ‘राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला-उत्तर पूर्व' का भी वर्चुअल उद्घाटन किया. उन्‍होंने आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें आवास परिसर, बैरक और अस्पताल शामिल हैं. इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने राजभवन के अंदर एक मंदिर में पूजा-अर्चना की, ‘गौ पूजन' किया और ‘सिंदूर' का पौधा लगाया. राज्यपाल लक्ष्मी प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर उनका स्वागत किया.

