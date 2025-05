भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की

भारत-पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सुरक्षा उपायों की समीक्षा की. राज्य प्रशासन द्वारा नागिरकों की सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, परिवहन और संचार प्रणालियों के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में राज्य प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी प्राप्त की. इसके साथ ही किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए.

इससे पहले गुजरात के कच्छ में प्रशासन ने शनिवार को एक परामर्श जारी कर नागरिकों से घरों के अंदर रहने और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने को कहा. भारतीय सशस्त्र बलों ने शुक्रवार रात कच्छ में पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को विफल कर दिया था और कच्छ एवं गुजरात के दो अन्य जिलों में ‘ब्लैकआउट' किया गया था जिसके बाद प्रशासन ने यह परामर्श जारी किया.

