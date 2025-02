अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा तीसरा अमेरिकी विमान, 112 भारतीय मौजूद

American Plane Reaches Amritsar: अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 112 भारतीयों को लेकर आ रहा अमेरिका सेना का जहाज़ अमृतसर में लैंड हुआ है. अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का ये तीसरा जत्था है. अमेरिका से आ रहे 112 लोगों में से 31 पंजाब से, 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, दो उत्तर प्रदेश से और एक-एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से हैं.

#WATCH | Punjab: Aircraft carrying the third batch of illegal Indian immigrants lands in Amritsar as it arrives from the US. pic.twitter.com/siuyMUTbMP