Amarnath Cloudburst Live Update: बादल फटने से भारी तबाही, 9 लोगों की मौत, बह गए श्रद्धालुओं के टेंट

अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद अभी तक 9 लोगों की मौत की खबर है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस घटना को लेकर एक ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि घटना के बाद से एसडीआरएफ औऱ एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. हम प्रभावितों को बचाने के लिए हर संभव मदद मुहैया कराएंगे.

J&K | Amarnath cloudburst: Union Minister Dr. Jitendra Singh confirms that he is "in constant touch with the UT administration. The SDRF and NDRF teams have promptly swung into action to provide all possible relief and assistance." pic.twitter.com/h4G14ksZNv