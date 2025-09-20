विज्ञापन
केक कटा, मीट पका... अस्पताल में मना जन्मदिन का ऐसा जश्न कि अब आ गई एक्शन की नौबत

कर्मचारियों ने मनोरोग विभाग की ओपीडी बंद होने के बाद वहां चूल्हा बनाकर मीट बनाया. वहीं मुख्यमंत्री निशुल्क दवा काउंटर पर समोसा, मिठाई, वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक की प्लेटें सजाकर नाश्ता परोसा गया. मीट पकाने और नाश्ते का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.आगे क्या हुआ पढ़ें पवन अत्रिय की रिपोर्ट

अजमेर के अस्पताल में बर्थडे का जश्न
  • अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी का जन्मदिन स्टाफ और परिवार के साथ धूमधाम से मनाया गया.
  • जन्मदिन के जश्न में केक काटने के साथ ही मनोरोग विभाग की ओपीडी में मीट भी पकाया गया था.
  • मुख्यमंत्री निशुल्क दवा काउंटर पर समोसा, मिठाई, वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक परोसी गईं.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

राजस्थान के अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक तरफ तो सभी का दिल जीत लिया वहीं दूसरी तरफ ये नियमों की अनदेखी भी है. एक पुरुष सफाई कर्मचारी का जन्मदिन साथी कर्मचारियों ने धूमधाम से मनाया. अस्पताल परिसर में केक काटकर जन्मदिन (Ajmer Hospital Birthday Party) का जश्न मनाया गया. खुशी के इस मौके पर स्टाफ के साथ ही कर्मचारी का परिवार भी मौजूद रहा. बर्थडे पार्टी के माहौल ने कुछ समय के लिए अस्पताल परिसर को उत्सव वाली जगह में तब्दील कर दिया.

अस्पताल में मीट और नाश्ते की पार्टी 

जन्मदिन के जश्न में केवल केक ही नहीं, बल्कि मीट भी पकाया गया. कर्मचारियों ने मनोरोग विभाग की ओपीडी बंद होने के बाद वहां चूल्हा बनाकर मीट बनाया. वहीं मुख्यमंत्री निशुल्क दवा काउंटर पर समोसा, मिठाई, वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक की प्लेटें सजाकर नाश्ता परोसा गया. मीट पकाने और नाश्ते का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. खुशबू वार्ड तक पहुंच गई और भर्ती मरीज और उनके परिजन भी वहां पहुंचकर यह नजारा देखने लगे.

अस्पताल में जश्न, प्रशासन सख्त

अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की पार्टी आयोजित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. अगर केक, मीट और नाश्ते की पार्टी हुई है, तो इसमें शामिल लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब अस्पताल प्रशासन सख्ती बरतने की तैयारी में है.

Rajasthan News, Ajmer Hospital, Jawaharlal Nehru University, Sweeper Birthday Party, Meat Party In Hospital
