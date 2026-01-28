अजित पवार प्लेन हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, शरद पवार से की फोन पर बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को राकांपा (एसपी) प्रमुख शरद पवार से बात की और बारामती विमान दुर्घटना में उनके भतीजे एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया. अधिकारियों ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री ने शरद पवार से बात की और अजित पवार के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की.''

विमान हादसे में अजित पवार का निधन

बुधवार सुबह पुणे जिले में विमान हादसे में अजित पवार (66) समेत पांच लोगों की मृत्यु हो गई. यह हादसा उस समय हुआ, जब विमान जिले के बारामती में उतर रहा था. इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की असामयिक मृत्यु से बेहद दुखी और स्तब्ध हैं.

पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा

प्रधानमंत्री ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि अजित पवार आम लोगों के नेता थे और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ काफी मजबूत थी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “अजित पवार जननेता थे और उनका जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था. महाराष्ट्र की जनता की सेवा में वह हमेशा समर्पित रहे और एक परिश्रमी नेता के रूप में उनका व्यापक सम्मान था.''

अजित पवार के निधन से दुखी पीएम मोदी

इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, ‘‘प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ तथा गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के प्रति उनका समर्पण भी उल्लेखनीय था. उनकी असामयिक मृत्यु से बेहद दुखी और स्तब्ध हूं. उनके परिवार और उनके असंख्य समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति.”

बारामती पहुंच रहे हैं देशभर के नेता

अजित पवार के निधन की खबर मिलते ही देशभर से तमाम नेताओं का बारामती पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है. जहां सीएम फडणवीस से लेकर डिप्टी सीएम शिंदे और राज्यपाल बारामती पहुंच चुके हैं. वहीं ठाकरे बदर्स भी बारामती पहुंच चुके हैं. इसके बाद खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती जा रहे हैं.