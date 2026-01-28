विज्ञापन
मैं विमानों को ग्राउंड फिट क्यों करूं? अजित पवार के निधन के बाद VRS एविएशन के मालिक ऐसा क्यों कहा

Ajit Pawar Plane Crash: यह हाल के सालों में वीएसआर एविएशन के लिए दूसरा ड़ा हादास है, इससे पहले सितंबर 2023 में मुंबई हवाई अड्डे पर एक अन्य लीयरजेट 45 विमान हादसे का शिकार हो गया था.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि विमान के उतरने के समय दृश्यता खराब थी.
  • महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निजी लियरजेट विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था
  • विमान वीएसआर एविएशन द्वारा संचालित था और कंपनी के मालिक ने विमान में किसी तकनीकी खराबी होने से इनकार किया
  • विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. इस कंपनी का निमान पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है
नई दिल्ली:

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. इस हादसे में उनकी मौत हो गई. अजित दादा जिस विमान में सवार थे, वह VSR एविएशन द्वारा संचालित बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 था. यह विमान दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी का था. अजित पवार का निजी विमान बारामती हवाई अड्डे पर उतरने से कुछ मिनट पहले एक खुले मैदान में हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. 

ये भी पढ़ें- अजित दादा के निधन पर फूट-फूटकर रोईं सुप्रिया सुले, पूरा पवार परिवार बारामती में दिखा गमगीन

कौन से विमान में सवार थे अजित पवार?

हाल के सालों में वीएसआर एविएशन के विमान की यह दूसरी बड़ी दुर्घटना है. इससे पहले सितंबर 2023 में मुंबई हवाई अड्डे पर एक और लियरजेट 45 हादसे का शिकार हो गया था. बारामती में हुए हादसे के बाद जब इस सीरीज के विमानों की जांच की मांग की गई तो कंपनी के मालिक का दावा चौंकाने वाला था. 

एयरक्राफ्ट में कोई खराबी नहीं थी- कंपनी मालिक

लियरजेट 45 कंपनी के मालिक वीके सिंह का दावा है कि एयरक्राफ्ट का रखरखाव बहुत अच्छी तरह से किया गया था . उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी. उन्होंने बताया क कंपनी द्वारा सात लेयरजेट विमानों का संचालन किया जाता है. जब उनसे पूछा गया कि इस हादसे के बाद क्या कंपनी बाकी एयरक्राफ्ट्स को बंद करने के बारे में विचार कर रही है, तो उन्होंने सेस सा इनकार कर दिया. 

यह एयरक्राफ्ट बिल्कुल फिट था

कंपनी के मालिक वीके सिंह का कहना है कि जब उनके एयरक्राफ्ट बिल्कुल फिट हैं तो फिर वे इनको बंद क्यों करें. उन्होंने कहा, "मैं इन्हें क्यों रोकूं? ये सभी फट विमान हैं, इनको रोकना मेरा फैसला नहीं है." उन्होंने कहा कि  लीयरजेट को वैश्विक स्तर पर बहुत ही भरोसेमंद विमान माना जाता है, तो फिर इनको क्यों रोका जए. 

लीयरजेट विमान के बारे में जानें

लीयरजेट विमान, एक अमेरिकी आविष्कारक बिल लीयर की क्रिएशन है. इसे एक स्विस लड़ाकू विमान के मॉडल पर बनाया गया है. इसमें एक साथ 6 लोगों के बैठने की क्षमता है. इस ब्रांड को 1990 में कनाडाई निर्माता बॉम्बार्डियर ने अधिग्रहित किया था. यह लियरजेट कभी सुपर रिच लोगों के लग्जरी ट्रैवल की निशानी माना जाता था. बॉम्बार्डियर ने जब अपनी ग्लोबल और चैलेंजर सीरीज पर ध्यान केंद्रित किया, उसके बाद साल 2021 में इस विमान का उत्पादन बंद कर दिया. 

विमान में अजित पवार के साथ कौन-कौन था?

अजित पवार भी इसी लियरजेट विमान में सवार थे. मंगलवार को वह बारामती पहुंचे, लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान रनवे से फिसल गया और उसमें आग लग गई. विमान में अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव, दो पायलट सुमित कपूर और शम्भवी पाठक और एक फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली मौजूद थे. इस हादसे में सभी की मौत हो गई. शम्भवी पाठक फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन कपूर के साथ जेट को ऑपरेट कर रही थीं.

दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे

वीके सिंह ने बताया कि कैप्टन कपूर बहुत ही अनुभवी पायलट थे. उनके पास 16,000 घंटे से ज्यादा विमान उड़ाने का अनुभव था. उनकी को पा.लट के पास भी 1500 घंटे से ज्यादा का अनुभव था. उन्होंने कहा कि ऐसे विमान को उड़ाने के लिए कैप्टन कपूर के पास अच्छा अनुभव था. 

विमान हादसे की शुरुआती वजह क्या?

शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि कम दृश्यता (3,000 मीटर) की वजह से विमान ने रनवे 11 पर उतरने की पहली कोशिश के दौरान गो-अराउंड शुरू कर दिया था. दूसरी कोशिश में क्रेू मेंबर्स ने बताया कि रनवे दिखाई दे रहा था, लेकिन वे सुबह 8:43 बजे अंतिम लैंडिंग क्लीयरेंस की जानकारी नहीं दे पाए. इमरजेंसी सर्विसेट ने अंतिम क्लीयरेंस के ठीक एक मिनट बाद रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास आग की लपटें देखीं. विमान का मलबा रनवे के बाईं ओर मिला. 

साल 2010 में बने इस विमान के पास सितंबर 2026 तक वैध एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (ARC) था. विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने आधिकारिक तौर पर हादसे की जांच अपने हाथ में ले ली है.

पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है विमान

इससे पहले वीएसआर एविएशन के विमान की दुर्घटना 14 सितंबर, 2023 को हुई थी, जब भारी बारिश और कम दृश्यता के बीच मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान एक अन्य लियरजेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. सिंह ने बताया कि उस हादसे के दौरान भी बारिश हो रही थी और दृश्यता कम थी.

