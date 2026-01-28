विज्ञापन
अजित पवार की जिस 'मनहूस' विमान में हुई मौत, उसका पायलट कौन था?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बारामती में क्रैश होकर आग लगने से पांचों सवारों की मौत हो गई. क्रैश के वक्त विमान को पायलट सुमित कपूर उड़ा रहे थे.

  • अजित पवार का विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश होकर आग लग गई जिससे उनकी मौत हुई
  • विमान में कुल पांच लोग सवार थे जिनमें पायलट साहिल मदान और सहायक पायलट यश भी शामिल थे, सभी दुर्घटना में मारे गए
  • अनुभवी पायलट साहिल मदान ने सोलह वर्ष में हजारों उड़ानें भरीं, लेकिन इस बार वह रनवे पर सेफ लैंडिंग नहीं कर पाए.
बारामती:

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब अजित पवार (66 वर्ष) का विमान पुणे के बारामती इलाके में उतर रहा था. प्‍लेन क्रैश लैंडिंग के बाद रनवे पर फिसलता हुआ चला गया और उसमें आग लग गई. विमान कई टुकड़ों में बिखर गया. ऐसे में विमान में सवार लोगों को निकालने का मौका ही नहीं मिला होगा. विमान में को कैप्‍टन सुमित कपूर उड़ा रहे थे. सुमित कपूर को 15,000 घंटे से अधिक उड़ान भरने का अनुभव था. विमान में को-पायलट कैप्टन शम्भावी पाठक थीं.  

बेहद अनुभवी पायलट थे साहिल मदान

विमान में कैप्‍टन सुमित कपूर, को-पायलट शम्भावी पाठक और अजित पवार के अलावा 2 लोग और शामिल थे. प्‍लेन क्रैश में पांचों लोगों की मौत हो गई है. विमान के पायलट कैप्टन सुमित कपूर काफी अनुभवी थे. उन्‍होंने लंबे करियर के दौरान उन्‍होंने हजारों उड़ाने भरीं, लेकिन सभी को सुरक्षित रनवे पर उतारा. ऐसा माना जा रहा है कि बारामती में आज मौसम काफी खराब था. शायद यह वजह हो सकती है, जिससे अनुभवी पायलट होने के बावजूद सुमित कपूर रनवे पर विमान को नियंत्रित नहीं रख पाए. 

वो 'मनहूस' विमान, जिसमें सवार थे अजित दादा 

विमान की कमान कैप्टन सुमित कपूर के हाथों में थी, जिन्हें 15,000 घंटे से अधिक उड़ान का विशाल अनुभव था. सुमित कपूर वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़े थे. दुर्घटनाग्रस्‍त विमान VSR वेंचर्स का लेयरजेट 45 (Learjet 45) था. इस विमान का रजिस्ट्रेशन संख्या VT-SSK है. इस विमान का कुल वजन 9752 किलोग्राम था. विमान में किसी खराबी की कोई जानकारी सामने आई है. VSR Ventures Pvt Ltd एक प्राइवेट एविएशन कंपनी है. किराए पर एयरक्राफ्ट देने के अलावा ये एविएशन कंसलटेंसी में भी थे. 

प्‍लेन क्रैश सुबह करीब 8:45 से 9:15 बजे के बीच

प्‍लेन क्रैश सुबह करीब 8:45 से 9:15 बजे के बीच हुआ. अजित पवार मुंबई से बारामती में स्‍थानीय चुनाव के लिए जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे थे. अजित पवार के प्लेन ने मुंबई से उड़ान भरी थी और लगभग एक घंटे के बाद क्रैश हो गया. बारामती से सामने आईं तस्वीरों में देखा गया कि क्रैश के बाद प्लेन में आग लगी हुई थी. अजित पवार काफी हिस्से में प्लेन का मलबा पड़ा हुआ था. घटनास्थल से एक एंबुलेंस भी जाते हुए दिखाई दी.

