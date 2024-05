ऐसे कैसे बनेंगे वर्ल्ड क्लास ! एयर इंडिया की फ्लाइट 20 घंटे लेट, 8 घंटे तक बगैर AC के यात्रियों को विमान में ही रखा बंद

एयर इंडिया की दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट ने यात्रियों को परेशान कर के रख दिया. जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट 30 मई को दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर उड़ान भरने वाली थी लेकिन अब यह फ्लाइट 31 मई सुबह 11 बजे उड़ान भरेगी. इस दौरान यात्रियों को 8 घंटे तक बिना एसी के फ्लाइट के अंदर ही इंतजार कराया गया और जब गर्मी की वजह से कुछ लोग बेहोश हो गए तो उन्हें प्लेन से उतार दिया गया. हालांकि, अभी तक फ्लाइट के देरी से चलने के कारणों को एयर इंडिया द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है.

गुरुवार को जर्नलिस्ट श्वेता पुंज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "फ्लाइट नंबर एआई 183 8 घंटों से लेट थी और लोगों को प्लेन में बोर्ड करवाने के बाद बिना एयर कंडीशनर के फ्लाइट में बैठाए रखा गया. हालांकि, कुछ लोगों के बेहोश हो जाने के बाद सभी यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया".

If there is a privatisation story that has failed it is @airindia @DGCAIndia AI 183 flight has been delayed for over 8 hours , passengers were made to board the plane without air conditioning, and then deplaned after some people fainted in the flight.This is inhuman! @JM_Scindia pic.twitter.com/86KpaOAbgb

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग करते हुए पुंज ने अपनी पोस्ट में लिखा, "अगर निजीकरण की कोई कहानी विफल हुई है तो वह एयर इंडिया है. डीजीसीए [विमानन नियामक] एआई 183 की उड़ान आठ घंटे से अधिक लेट रही, यात्रियों को बिना एयर-कंडीशनिंग के विमान में चढ़ने के लिए मजबूर किया गया और फिर उड़ान में कुछ लोगों के बेहोश हो जाने के बाद उन्हें विमान से उतार दिया गया. यह अमानवीय है."

एयर इंडिया एक्स हैंडल ने उन्हें जवाब दिया: "श्वेता पुंज, हमें व्यवधानों को देखकर वास्तव में खेद है. कृपया आश्वस्त रहें कि हमारी टीम देरी को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है और हम आपके निरंतर समर्थन की सराहना करते हैं. हम यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए अपनी टीम को भी सतर्क कर रहे हैं."

एक अन्य यात्री अभिषेक शर्मा ने एयरलाइन से त्वरित कार्रवाई करने की अपील की तथा ध्यान दिलाया कि उसके माता-पिता और "बोर्डिंग क्षेत्र में फंसे अन्य कई माता-पिता को घर जाने दिया जाए".

@airindia please let mine and the numerous other parents stranded at the boarding area go home!



AI 183 is over 8 hrs late. People were made to board the plane and sit without ac. Then deplaned and not allowed to enter the terminal because immigration was done#inhuman pic.twitter.com/0XdDBAovBK