एक लैंडिंग तो दूसरा कर रहा था टेकऑफ, महज 509 मीटर की दूरी पर थे एयर इंडिया और इंडिगो विमान

मुंबई हवाई अड्डे पर शनिवार को उस समय एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया, जब एयरलाइन एयर इंडिया का एक विमान रनवे से उड़ान भरने लगा और उसी रनवे पर इंडिगो का विमान उतरने लगा. अधिकारियों ने रविवार को कहा कि मामले की जांच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के साथ-साथ इंडिगो और एयर इंडिया भी कर रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि दोनों ए320 विमानों पर कुल लगभग 300 यात्री सवार थे. फ्लाइटराडार से प्राप्त डेटा से पता चलता है कि दोनों विमान एक दूसरे से मात्र 509 मीटर की दूरी पर थे.

Yesterday in Mumbai, an Air India and IndiGo flight experienced a loss of separation when the Air India flight was cleared to depart and the IndiGo flight cleared to land. Here's what the ADS-B data tells us about the proximity of the aircraft. https://t.co/ynhwr1pCLw pic.twitter.com/O1ccRpJn39