अहमदाबाद का अदाणी विद्या मंदिर देश के टॉप स्कूलों में हुआ शामिल, 100 प्रतिशत रहा CBSE 12वीं का रिजल्ट

अदाणी विद्या मंदिर अहमदाबाद (एवीएमए) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वह देश के शीर्ष विद्यालयों में शामिल हो गया है. अदाणी विद्या मंदिर अहमदाबाद (एवीएमए) के 100 प्रतिशत छात्र सीबीएसई के द्वारा जारी कक्षा 12 के रिजल्ट में उत्तीर्ण हुए हैं. इसमें 95 छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं.

अदाणी विद्या मंदिर अहमदाबाद वर्ष 2008 से शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के जीवन में बदलाव ला रहा है. यह स्कूल, जो 2008 से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है, अब देश के टॉप स्कूलों में शामिल हो गया है.

13 मई को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 12 के परिणामों की घोषणा के साथ ही, नाबेट की रैंकिंग में 250 में से 232 अंक हासिल कर यह वंचित वर्ग के स्कूलों में पहले स्थान पर पहुंच गया और देश के शीर्ष स्तरीय स्कूलों में शामिल हो गया है. यह भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड की नवीनतम रेटिंग के अनुसार है. इससे पहले 2020 में, अदाणी विद्या मंदिर भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला निःशुल्क स्कूल बन गया था.

यह नई और बेहतरीन उपलब्धि अदाणी फाउंडेशन के समग्र विकास को बढ़ावा देते हुए समावेशी, उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के मिशन के अनुरूप है. सीबीएसई कक्षा 12 के जो परिणाम घोषित हुए हैं, उसके अनुसार अदाणी विद्या मंदिर अहमदाबाद ने शानदार तरीके से 100 प्रतिशत उत्तीर्णता दर्ज की है, जिसमें सभी 95 छात्रों ने प्रथम श्रेणी हासिल की है.

अदाणी विद्या मंदिर अहमदाबाद के अलविना रॉय और जय बावस्कर ने क्रमशः मानविकी और विज्ञान स्ट्रीम में 97.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. फरवरी में, अदाणी विद्या मंदिर अहमदाबाद को 'वंचितों के लिए स्कूल/शिक्षा का अधिकार कार्यान्वयन' की श्रेणी में 'राष्ट्रीय विजेता' घोषित किया गया और शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार से 'समग्र शिक्षा पुरस्कार' प्राप्त हुआ.

एवीएमए को फरवरी में ‘राष्ट्रीय विजेता' और ‘समग्र शिक्षा अवॉर्ड' से भी नवाजा गया. स्कूल ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाठ्यक्रम में शामिल किया और यूनिसेफ, गुजरात साइंस सेंटर जैसे संस्थानों के साथ मिलकर एसटीईएम शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है. पर्यावरण और करुणा पर जोर देने के लिए इसे इंटरनेशनल ग्रीन स्कूल और काइंडनेस स्कूल अवॉर्ड भी मिले. अदाणी फाउंडेशन के इस प्रयास से 3,000 से ज्यादा छात्र लाभान्वित हो रहे हैं.

अदाणी विद्या मंदिर स्कूल चार परिसरों के माध्यम से 3,000 से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है. गुजरात में अहमदाबाद और भद्रेश्वर, छत्तीसगढ़ में सरगुजा और आंध्र प्रदेश में कृष्णपटनम में स्कूल हैं.

