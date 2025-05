नो फीस, नो लिमिट्स... अदाणी विद्या मंदिर के CBSE में 100 प्रतिशत रिजल्ट पर गौतम अदाणी ने की छात्रों की तारीफ

अदाणी विद्या मंदिर अहमदाबाद (एवीएमए) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वह देश के शीर्ष विद्यालयों में शामिल हो गया है. अदाणी विद्या मंदिर अहमदाबाद (एवीएमए) के 100 प्रतिशत छात्र सीबीएसई के द्वारा जारी कक्षा 12वीं के रिजल्ट में उत्तीर्ण हुए हैं. इस पर खुशी जताते हुए अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने एक्स पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है कि नो फीस... नो लिमिट्स... ऐसा कहा जाता है कि वे कम अवसरों के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की और बड़े सपने देखे. हमारे अहमदाबाद स्थित अदाणी विद्या मंदिर को हाल ही में सीबीएसई में 100 प्रतिशत रिजल्ट के साथ देश के शीर्ष स्कूलों में स्थान दिया गया है. ये इस बात का सबूत है कि जब विश्वास अवसर से मिलता है तब जादू होता है. साथ ही अविश्वसनीय शिक्षकों और कर्मचारियों को उनके अथक प्रयासों के लिए हृदय से धन्यवाद!

No Fees! No Limits!



It was said that they were born with fewer chances. But they studied harder and dreamed bigger!



Our Adani Vidya Mandir Ahmedabad was just ranked among India's top schools with 100% CBSE results. Proof that when belief meets opportunity, magic happens!



