हिन्दुओं पर अत्यचार हो रहा है तो फिर...; बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत दौरे पर आदित्य ठाकरे का सवाल

शिवसेना यूबीटी गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भारत मे होने जा रही भारत -बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज पर सवाल उठाया है. आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर पूछा कि अगर बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्यचार हो रहा है तो फिर बांग्लादेश के साथ क्रिकेट क्यों? विदेश मंत्रालय से बस यह जानने की इच्छा है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को पिछले 2 महीनों में हिंसा का सामना करना पड़ा, जैसा कि कुछ मीडिया और सोशल मीडिया ने हमें बताया है?

So Bangladesh cricket team is on tour of India.



Just keen to know from the Ministry of External Affairs, whether hindus in Bangladesh faced violence in the past 2 months, as told to us by some media and social media?



If yes, and hindus and other minorities faced violence, then…