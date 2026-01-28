विज्ञापन
बांग्लादेश में बिजली की कमी दूर करने के लिए अदाणी पावर ने बढ़ाई आपूर्ति

भारत और बांग्लादेशी सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर तक के तीन महीनों में झारखंड में अदाणी के गोड्डा कोयला-आधारित बिजली संयंत्र से बांग्लादेश को निर्यात में लगभग 38% की वार्षिक वृद्धि हुई और यह लगभग 2.25 अरब किलोवाट-घंटे (kWh) तक पहुंच गया.

नई दिल्ली:

अदाणी पावर ने बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति बढ़ा दी है. भारत और बांग्लादेश सरकार की ओर से जारी आंकड़ों से इस बात की जानकारी सामने आई है. दोनों सरकार के डेटा से पता चला है कि झारखंड के गोड्डा में स्थित अदाणी के कोयला-आधारित पावर प्लांट से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट दिसंबर तक तीन महीनों में सालाना लगभग 38% बढ़करलगभग 2.25 बिलियन किलोवाट-घंटे (kWh) हो गया है. भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते द्विपक्षीय संबंध और बांग्लादेश सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल द्वारा आपूर्ति को महंगा बताए जाने के बावजूद यह सप्लाई बढ़ी है. 

बांग्लादेश सरकारी आंकड़ों के अनुसार इससे बांग्लादेश के बिजली मिश्रण में भारतीय निर्यात का हिस्सा रिकॉर्ड 15.6% तक पहुंच गया, जो 2024 में 12% था. अदाणी ने 2023 की शुरुआत में बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति शुरू की थी.

राजनयिक संबंधों में खटास के बावजूद दोनों देशों के बीच बिजली व्यापार फल-फूल रहा है. दोनों पक्षों ने राजनयिक मिशनों में सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं और अपने राजदूतों को तलब कर लिया है.

बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड के अध्यक्ष रेजाउल करीम ने रॉयटर्स को बताया कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए आयात आवश्यक है, जिसमें प्राकृतिक गैस (बांग्लादेश का मुख्य ऊर्जा स्रोत) की कमी भी शामिल है. साथ ही, 2026 में बिजली की मांग में अनुमानित 6% से 7% की वृद्धि को पूरा करने के लिए भी आयात जरूरी है.

करीम ने कहा कि गैस की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश इस वर्ष घरेलू कोयला आधारित उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले का आयात भी बढ़ाएगा. विश्लेषण फर्म केप्लर के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में कोयले का आयात 35% बढ़कर रिकॉर्ड 17.34 मिलियन मीट्रिक टन हो गया.

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय उत्पादन में तेजी से गिरावट और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के उपयोग में बाधा उत्पन्न करने वाली पारेषण सीमाओं के कारण बांग्लादेश गैस की कमी का सामना कर रहा है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, गैस आधारित उत्पादन में गिरावट के कारण पिछले वर्ष ऊर्जा मिश्रण में इसकी हिस्सेदारी रिकॉर्ड निचले स्तर 42.6% पर आ गई, जबकि 2024 तक के दशक में यह कुल उत्पादन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा थी.

बांग्लादेश के पावर ग्रिड डेटा के अनुसार, अदाणी ने 2025 में बांग्लादेश को रिकॉर्ड 8.63 बिलियन किलोवाट-घंटे बिजली की आपूर्ति करके इस कमी को पूरा किया और कुल आपूर्ति का 8.2% हिस्सा हासिल किया. अन्य भारतीय कंपनियों से आयात मामूली रूप से बढ़कर 7.92 मिलियन किलोवाट-घंटे हो गया.

जनवरी के पहले 27 दिनों में, अदाणी की बिजली आपूर्ति कुल बिजली आपूर्ति का लगभग 10% थी. ढाका स्थित स्वतंत्र ऊर्जा विशेषज्ञ एजाज हुसैन ने कहा, "अदाणी की बिजली अभी भी तेल आधारित बिजली से सस्ती है. कमी के कारण बांग्लादेश को तेल आधारित बिजली संयंत्रों का उपयोग करना पड़ता है."

