अदाणी ग्रुप कठिन समय में भी पीछे नहीं हटा, बल्कि और मजबूत होकर उभराः गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप अगले पांच साल में विभिन्न कारोबारों में 15-20 अरब डॉलर का निवेश करेगा. समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कंपनी के मजबूत बैलेंस शीट और वृद्धि का हवाला देते हुए यह बात कही है. समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में, अरबपति उद्योगपति ने कहा, "लगातार अधिग्रहण और गहन जांच का सामना करने के बावजूद, अदाणी समूह कभी पीछे नहीं हटा. इसके बजाय अपनी रणनीति में बदलाव किया और अधिक लचीला, दुर्जेय तथा अटूट बनकर उभरा."

विपरित स्थिति और जांच के बाद भी हम कभी पीछे नहीं हटेः गौतम अदाणी

गौतम अदाणी ने लिखा, "कठोर प्रतिकूल परिस्थितियों और निरंतर जांच के बावजूद - हम कभी पीछे नहीं हटे. इसके बजाय - हमने अपने अंदर बदलाव किए. हमने फिर से कल्पना की. और, हम बन गए हैं - अधिक दुर्जेय, अधिक अटूट, अधिक मजबूत और अधिक लचीले."

आपके विश्वास से हर बाधा एक सीढ़ी बन जाती हैः गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा, "हमारा विश्वास स्पष्टता पर आधारित है. हमारे उद्देश्य भारत की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हैं. हमारी ताकत उस विश्वास से आती है, जो आप, हमारे शेयरधारक, हम पर रखते हैं." उन्होंने कहा कि "हर चुनौती हमारे संकल्प को मजबूत करती है. हर बाधा एक सीढ़ी बन जाती है."

'नकारात्मकता अक्सर सच्चाई से ज्यादा गूंजती है'

उन्होंने कहा, "हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, जहां नकारात्मकता अक्सर सच्चाई से ज्यादा गूंजती है. लेकिन, हम कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग करते हैं और मैं यह भी दोहराना चाहता हूं - जोर देकर - कि हमारा संचालन वैश्विक मानकों का है, हमारे अनुपालन ढांचे मजबूत हैं और हम उनसे समझौता नहीं करते हैं."

बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से लेकर डेटा सेंटर, रक्षा निर्माण और सिटी गैस तक - अदाणी समूह के व्यवसाय पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हैं.

'बैलेंस शीट नहीं, रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए याद रखे इतिहास'

गौतम अदाणी ने कहा, "इतिहास को हमें हमारी बैलेंस शीट के आकार के लिए नहीं, बल्कि हमारी रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए याद रखना चाहिए; न केवल उन बाजारों के लिए जिनमें हमने प्रवेश किया, बल्कि उन तूफानों के लिए भी जिनमें हमने काम किया और मजबूती से उभरे. जब सब कुछ अच्छा हो तो नेतृत्व करना आसान है, लेकिन सच्चा नेतृत्व संकट का सामना करते हुए ही बनता है."

उन्होंने कहा, "ये आंकड़े अपनी दिलचस्प कहानी बयां करते हैं - रिकॉर्ड तोड़ राजस्व, अभूतपूर्व वृद्धि और ऐतिहासिक लाभ के एक साल में - गहरी सच्चाई यह है कि ये मील के पत्थर हमारी अथक ताकत और दृढ़ता के प्रतिबिंब हैं. वे एक ऐसे समूह के सबूत हैं, जो बाधाओं से परे सपने देखने की हिम्मत रखता है, उसके पीछे एक ऐसे राष्ट्र की शक्ति है, जो हर सांस में आने वाले हर कल के लिए संभावनाओं का सृजन करता है."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)