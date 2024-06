फ्लाइट में AC बंद, एक घंटे तक भीषण गर्मी में परेशान होते रहे यात्री, देखें Video

देश में भीषण गर्मी के प्रकोप से जनता परेशान है. ऐसे में लोगों की कोशिश रहती है कि धूप से किसी तरह से बचा जाए. इसी बीच दिल्ली से दरभंगा जा रही फ्लाइट में भीषण गर्मी के बीच एसी न चलने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इससे कई यात्रियों की तबीयत खराब हो गई. स्पाइसजेट की फ्लाइट में यात्रियों को एक घंटे से अधिक समय तक एसी चलने का इंतजार करने पड़ा। विमान में यात्री परेशान दिखे और पेपर और मैग्ज़ीन से हवा करते नजर आए.

स्पाइसजेट की फ्लाइट में यात्रा कर रहे रोहन नाम के एक यात्री ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर चेक-इन के बाद विमान में एक घंटे तक एयर कंडीशनिंग (एसी) चालू नहीं किया गया था और फ्लाइट के अंदर तापमान 40 डिग्री था.

वीडियो देखें

#WATCH | SpiceJet passengers travelling from Delhi to Darbhanga (SG 476) had to wait inside an aircraft without air conditioning (AC) for over an hour amid the ongoing heatwave, with several feeling unwell. pic.twitter.com/cIj2Uu1SQT