'अफसर को न्याय नहीं तो आम जनता का क्या होगा...', IPS की मौत के विरोध में AAP का कैंडल मार्च

आम आदमी पार्टी पंजाब में दलित आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी. प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों में पार्टी के मंत्री और विधायकों की अगुवाई में कैंडल मार्च निकाले गए. पार्टी ने कहा कि यह मामला केवल एक अफसर की मौत का नहीं, बल्कि न्याय, समानता और सामाजिक सम्मान की लड़ाई है. वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की खुदकुशी के बाद परिवार लगातार न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है.

पार्टी के मुताबिक, अमृतसर में हरभजन सिंह ETO, जालंधर में मोहिंदर भगत, पटियाला में विधायक गुरदेव देवमान और चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस कैंडल मार्च का नेतृत्‍व किया. पार्टी ने कहा है कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं होगा बल्कि यह एक बड़ा संदेश है कि जब सत्ता अन्याय पर चुप रहती है तो जनता सड़कों पर उतरकर उसे जवाब देती है.

हरियाणा की भाजपा सरकार पर बोला जुबानी हमला

आम आदमी पार्टी ने कहा कि परिवार को न्याय न मिलने और हरियाणा की भाजपा सरकार की खामोशी ने पूरे पंजाब में जनभावना को जगा दिया है. पार्टी की ओर से कहा गया कि जनभावना साफ दिख रही है. लोग गुस्से में हैं, आहत हैं और यह सवाल पूछ रहे हैं कि जब एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तक को न्याय नहीं मिल पा रहा तो आम नागरिक का क्या होगा. भाजपा सरकार की चुप्पी और सुस्त रवैये ने इस गुस्से को और गहरा कर दिया है.

मौत को राजनीति और रसूख के नीचे दबाने का आरोप

साथ ही पार्टी ने कहा कि पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार में देरी इस बात का प्रतीक बन चुकी है कि सत्ता तंत्र ने एक दलित अफसर की मौत को भी राजनीति और रसूख के नीचे दबाने की कोशिश की है, लेकिन अब पंजाब की सड़कों पर इंसाफ की यह मांग आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में गूंज उठेगी.

