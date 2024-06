अदाणी ग्रुप के 4 बंदरगाहों ने वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल कंटेनर पोर्ट रैंकिंग में बाजी मारी

भारत के सबसे बड़े बंदरगाह डेवलपर-कम-ऑपरेटर, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है. इसके चार बंदरगाहों को प्रतिष्ठित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस (CPP) इंडेक्स 2023 में शामिल किया गया है. मुंद्रा बंदरगाह को 27वां स्थान मिला है, जबकि कट्टुपल्ली को 57वां, हजीरा को 68वां और कृष्णापट्टनम को 71वां स्थान मिला है. यह मान्यता ऑपरेशनल एफिसिएंसी और वर्ल्ड क्लास सर्विस के मानकों के प्रति एपीएसईजेड की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है.

वर्ल्ड बैंक और एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा विकसित ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स एक उच्च बेंचमार्क है जिसके तहत उत्पादकता, दक्षता और विश्वसनीयता जैसे मापदंडों पर बंदरगाहों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है. यह व्यापार, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सर्विसेज के राष्ट्रीय सरकारों, बंदरगाह प्राधिकरणों, विकास एजेंसियों, सुप्रा-नेशनल ऑर्गनाइजेशंस और प्राइवेट ऑपरेटरों सहित प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के लिए एक रिफरेंस पॉइंट के रूप में कार्य करता है. भारत के नौ पोर्ट टॉप 100 की सूची में शामिल हुए हैं, जिनमें से अदाणी पोर्टफोलियो के चार बंदरगाह शामिल हैं.

इस उपलब्धि को लेकर एपीएसईजेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक अश्विनी गुप्ता ने कहा, "हमें अपने चार बंदरगाहों को वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट परफार्मेंस इनडेक्स 2023 में मान्यता मिलने पर गर्व है. यह ग्लोबल कंटेनर पोर्ट उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में हमारी स्थिति की पुष्टि करता है. यह उपलब्धि हमारी टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ-साथ हमारे ग्राहकों को असाधारण सेवा देने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है."

इंडस्ट्री में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बढ़त

एपीएसईजेड ने अपने बंदरगाहों की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगातार अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और परिचालन प्रक्रियाओं में निवेश किया है. इनोवेशन और कस्टमर-सेंट्रिक सॉल्यूशंस पर कंपनी के फोकस ने इसे ग्लोबल मेरीटाइम इंडस्ट्री में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने में सक्षम बनाया है.

एपीएसईजेड अपने पदचिह्नों का विस्तार निरंतर जारी रखे है और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है. यह मान्यता बंदरगाह संचालन क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करने के इसके प्रयासों की पुष्टि करती है. यह उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल एपीएसईज़ेड के बंदरगाहों के व्यक्तिगत विकास को उजागर करती है, बल्कि भारत के बुनियादी ढांचे में उनके सामूहिक योगदान और वैश्विक व्यापार में देश के बढ़ते योगदान को भी रेखांकित करती है.

