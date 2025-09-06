महाराष्ट्र पुलिस ने हैदराबाद में पकड़ी ड्रग्स फैक्ट्री, 12,000 करोड़ का माल जब्त, 12 गिरफ्तार

महाराष्ट्र पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हैदराबाद में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस छापेमारी के दौरान 12 हजार करोड़ रुपये का कच्चा माल जब्त किया गया है. इस छापेमारी में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को एक बड़े अंतर्राज्यीय या अंतरराष्ट्रीय गिरोह के खुलासे की उम्मीद है.

यह बड़ी कार्रवाई मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस द्वारा की गई है. क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के इंस्पेक्टर प्रमोद बदाख की अगुआई में एक स्पेशल टीम ने हैदराबाद में छापा मारा था. महाराष्ट्र में ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ के दौरान इस फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली थी.

पुलिस की छापेमारी में 32 हजार लीटर कच्चा माल बरामद किया गया. इसका इस्तेमाल एमडी (methylene dioxy methamphetamine) नामक ख़तरनाक सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के लिए किया जाना था. पुलिस के अनुसार, इस जब्त किए गए माल की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 12 हजार करोड़ रुपये है.

इस मामले में पुलिस ने कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्हें महाराष्ट्र लाकर गहन पूछताछ की जा रही है. इस फैक्ट्री के पीछे चल रहे बड़े अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.