'कोई संरक्षण नहीं' : जांच एजेंसी से VRS लेने के एक दिन बाद बीजेपी का टिकट मिलने पर बोले पूर्व अधिकारी

"आप कब होंगे रिटायर" : बंगाल के राज्‍यपाल के ज़िक्र पर PM ने TMC MP से किया मज़ाक

भारत सरकार की नौकरी से इस्‍तीफे के महज एक दिन बाद बीजेपी का टिकट दिए जाने संबंधी सवाल कर उन्‍होंने कहा, 'राजनीतिक संरक्षण (Political patronage)का सवाल ही नहीं है. बीजेपी बड़ी पार्टी है, यहां पर मेरिट के आधार पर टिकट दिए जाते हैं.' उत्‍तर प्रदेश के पुलिस विभाग में काम कर चुके सिंह ने सोमवार को बताया था कि भारत सरकार की सेवा से स्‍वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उनके आग्रह को मंजूरी मिल गई है.

कांग्रेस ने दिखाया सौहार्द, SP के अखिलेश, शिवपाल के खिलाफ नहीं उतारे उम्मीदवार

वीआरएस की घोषणा वाले अपने पत्र में सिंह ने इस बात उल्‍लेख किया कि ईडी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्‍होंने राष्‍ट्रीय और सार्वजनिक महत्‍व के कई घोटालों का खुलासा किया और उनकी जांच की. पत्र में कहा गया है, 'इसमें टूजी स्‍पैक्‍ट्रम आवंटन घोटाला, अगस्‍तावेस्‍टलैंड हेलीकॉप्‍टर डील, एयरटेल-मैक्सिम घोटाला, आम्रपाली घोटाला, और गोमती रिवरफ्रंट घोटाला शामिल हैं, इसमें कई सफेदपोश अपराधियों को जेल भेजा गया.' इस बीच, कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबर ने ट्वटिर पर सिंह के नाम का उल्‍लेख‍ किए बिना परोक्ष रूप से निशाना साधा है. चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा, 'ED से वीआरएस लेकर बीजेपी ज्‍वॉइन करना एक तरह से पूर्ण स्‍वामित्‍व वाली सहायक कंपनी से मूल कंपनी में शामिल होने की तरह है (Taking VRS from the ED to join BJP is like moving from the wholly-owned subsidiary to the parent company).'

राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा- नकली गांधी