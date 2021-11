कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए आएगा ये नया बिल, संसद सत्र के एजेंडे में 29 विधेयक शामिल

संसद के शीत सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे में शामिल 29 बिलों में 3 अध्यादेश भी शामिल हैं

भारत सरकार ने संसद के शीत सत्र के दौरान अपने एजेंडे (Legislative Agenda for Winter Session) में 29 बिलों को शामिल किया है. इनमें 26 नए बिल शामिल हैं. मंगलवार को जारी लोकसभा की बुलेटिन के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए एक बिल "The Farm Laws Repeal Bill, 2021" शामिल है. इस बिल के जरिये सरकार पिछले साल मानसून सत्र के दौरान पारित तीन कृषि सुधार से जुड़े कानूनों, "The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020", "The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance, Farm Services Act, 2020" और "The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020" को इस महीने के अंत तक दोनों सदनों में रद्द करने की पहल करेगी.

एक बिल के जरिये रद्द होंगे तीनों कृषि कानून, MSP पर गारंटी के विकल्पों पर भी विचार