दिल्ली के निकट भूकंप के झटके, शहरवासियों ने भी महसूस किया कंपन

New Delhi, India के निकट 2.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके

Delhi EarthQuake News : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट रविवार सुबह 12 बजे के करीब भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, रबिवार दोपहर New Delhi, India के निकट रिक्टर पैमाने पर 2.1 तीव्रता वाले भूकंप (Earthquake of Magnitude 2.1) के झटके महसूस किए गए.एजेंसी के अनुसार, भूकंप का केंद्र New Delhi, India से 8 किलोमीटर उत्तरपश्चिम (NW) में था. भूकंप भारतीय समयानुसार 12:02 PM बजे सतह से 7 किलोमीटर की गहराई में आया. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ( National Center for Seismology) का कहना है कि दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में भूकंप (Punjabi Bagh) का यह झटका महसूस किया गया. इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.1 थी.