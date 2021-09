Coronavirus India Updates: मुंबई में शनिवार को 1.3 लाख लोगों को लगाया गया टीका

प्रतीकात्मक तस्वीर.

भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस (Coronavirus Updates) के मामलों में उतार चढ़ाव दिख रहा है. आंकड़ों की बात करें तो शनिवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 42,618 नए मामले सामने आए थे. बता दें कि यह लगातार चौथा दिन था जब 40 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटों में 330 मरीजों की मौत भी हुई है. वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में शनिवार को कोविड-19 रोधी टीके की 62.25 लाख खुराक दिए जाने के साथ अब तक 68 करोड़ से अधिक खुराक दे चुकी है. मंत्रालय के अनुसार खुराक की संख्या बढ़ने की संभावना है क्योंकि शाम सात बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट को देर रात अद्यतन किया जाएगा. आंकड़ों के मुताबिक एक मई को टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से 18-44 उम्र समूह में 26,99,02,315 लोगों को पहली खुराक और 3,35,98,191 को दूसरी खुराक दी जा चुकी है.

मंत्रालय ने बताया कि कुल मिलाकर 52,38,12,268 पहली खुराक दी गई है जबकि 15,99,16,790 दूसरी खुराक दी गई है. शनिवार को 62,25,922 खुराकें दी गईं, जिससे अब तक 68 करोड़ (68,37, 29,058) खुराकें दी जा चुकी हैं.

Here are the Updates on India Coronavirus Cases in Hindi :



Sep 05, 2021 06:32 (IST) छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के 46 नए मामले

छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 46 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. इसके बाद राज्य में कोविड-19 के कुल मामले 10,04,611 हो गए हैं. राज्य में शनिवार को 21 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है, वहीं 25 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की. राज्य में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आज संक्रमण के 46 नए मामले आए हैं. रायपुर जिले से एक, दुर्ग से एक, राजनांदगांव से दो, धमतरी से एक, बिलासपुर से चार, रायगढ़ से छह, कोरबा से दो, जांजगीर चांपा से दो, मुंगेली से तीन, सुरगुजा से एक, कोरिया से दो, जशपुर से चार, कोंडागांव से दो, दंतेवाड़ा से तीन, सुकमा से पांच, कांकेर से पांच और बीजापुर से एक मामला सामने आया है.

Sep 05, 2021 06:31 (IST) कर्नाटक में कोविड-19 के 983, तेलंगाना में 306 नए मामले

कर्नाटक में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 983 नए मामले सामने आए तथा 21 और मरीजों की मौत हो गई. वहीं, पड़ोसी राज्य तेलंगाना में शनिवार को कोविड-19 के 306 नए मामले सामने आए तथा तीन और संक्रमितों ने दम तोड़ दिया. बेंगलुरु में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक में कुल मामलों की संख्या 29,54,047 तक पहुंच गई है तथा मृतक संख्या 37,401 हो गई है. राज्य में 30 अगस्त को 973 मामले दर्ज किए गए थे. शनिवार को 1620 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई जिसके बाद संक्रमण मुक्त हुए मरीजों की संख्या 28,98,874 हो गई है. बेंगलुरु शहरी क्षेत्र में 289 नए मामले मिले तथा सात संक्रमितों की मौत हुई. राज्य में 17,746 लोग संक्रमण का इलाज करा रहे हैं.